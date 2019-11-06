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06.11.2019 20:20
Рубрика: В мире

На страже черного золота

Трамп оставил военных в Сирии для охраны нефти
Текст: Владимир Шилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Президент США Дональд Трамп принял решение оставить в Сирии не менее 800 военнослужащих, таким образом кардинально пересмотрев планы вывода войск из этой страны. Этот контингент, как пояснили источники в Белом доме агентству Associated Press, призван удерживать контроль Вашингтона над нефтяными месторождениями в восточной части республики. Согласно одобренному президентом США плану, подконтрольная американским военным зона расширится. Теперь им предстоит охранять обширную территорию между городами Дейр-эз-Зор и Хасеке. Другие детали инициативы президента США пока не разглашаются. Неясно, идет ли речь исключительно о боевых частях или о военных советниках для обучения курдских формирований.

Всего несколько недель назад Трамп объявил о спешном выводе войск из Сирии, на севере которой Турция начала военную операцию против отрядов самообороны курдов. Хотя это решение возмутило американский политический истеблишмент, президент США настаивал, что Вашингтону вообще никогда не стоило ввязываться в войны на Ближнем Востоке. Но обещанному выводу американских войск так и не суждено было сбыться. Интерес у США в Сирии оказался простой - местная нефть. США объясняют военное присутствие на востоке Сирии необходимостью защищать сирийскую нефть от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Но эксперты полагают, что решение оставить войска в Сирии продиктовано желанием США заблокировать доступ к энергоносителям для официального Дамаска.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на решение Вашингтона заявил, что Москва "не будет взаимодействовать" с американцами по вопросу сирийской нефти. Дипломат подчеркнул, что распоряжаться природными богатствами республики, включая нефть, "может только сирийский народ", достоянием которого они являются.

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