Трое россиян - Александр Морозов, Николай Баландинский и Рустем Казанбаев - обогнули земной шар на автомобиле "УАЗ-452" и 30 октября вернулись домой. До сих пор подобной экспедиции на российской машине никто не предпринимал.

В дороге участники провели 2,5 года, проехав более 78 тысяч километров, потратив 18 тонн топлива. Участники кругосветки на уазике пересекли экватор по пути из Южной Америки в Северную. Ранее то же самое они проделали в Центральной Африке, двигаясь из Северного полушария в Южное. За два года исколесили оба американских континента, Европу, Австралию, Азию, Японию и Россию.

"Буханка" в некотором смысле идеальный автомобиль, впервые была выпущена более 60 лет назад на Ульяновском автозаводе и выпускается до сих пор фактически в первозданном виде. Для путешествия машину "обгрейдили", оклеили пленкой, поставили комфортные сиденья, снабдили магнитолой и кондиционером, а также поставили газовое оборудование, что позволило сэкономить на топливе.

- Машина с 1958 года на конвейере, то есть с первых шагов освоения космоса нашей страной. В какой-то мере мы хотели повторить то, что сделал Юрий Гагарин - обогнуть землю на нашем отечественном транспортном средстве, - рассказывает Рустем Казанбаев.

- В Африке один анголец даже расплакался при виде нашей "Буханки". Выяснилось, что он воевал на этой машине, - вспоминает Александр Морозов.

Машина в путешествии ни разу не подвела.