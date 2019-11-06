Украина ввела эмбарго на ввоз списанных вагонов из России

Правительство Украины приняло решение ускорить введение эмбарго на ввоз на территорию страны списанных железнодорожных вагонов из России. Ранее, в мае этого года, украинский кабмин запретил ввоз российских вагонов с 1 марта 2020 года. Новое ограничение действует с 20 ноября 2019-го.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в последнее время на территорию Украины было ввезено около 3 тысяч списанных вагонов. "Сегодня правительство приняло решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года", - написал в Facebook министр.

Напомним, что ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщало о том, что ведомством был разработан проект, предлагающий прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Однако в октябре этого года тот же министр Криклий сообщил, что Киев не намерен этого делать. Согласно его утверждениям, железнодорожное сообщение между странами принесло в украинский бюджет в 2018 году около 3 млрд гривен.