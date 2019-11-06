Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ

Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).

Телеканал ICTV (один из крупнейших телеканалов Украины, принадлежит олигарху Пинчуку - прим. РГ), усилиями этого корреспондента, журналиста, подготовил и дал в эфир сюжет об отношении жителей востока страны к гражданской войне. Для этого Круглов провел опрос 150 жителей населенных пунктов Донбасса, подконтрольных Украине. Один из таких разговоров с жителем города Рубежное вылился в спор и словесную перепалку. Как передает Strana.ua, Круглова не устроил ответ жителя, который осмелился сказать, что в развале страны виновата в первую очередь украинская власть.

В основной сюжет этот момент не пошел, но позже в сети появилась полная 7-ми минутная версия интервью. При этом репортер через Facebook обратился к украинским силовым ведомствам, в частности, СБУ, военным и полиции, с требованием обратить внимание на этого "сеператиста". Также он обратил внимание различных активистов и президента страны на собеседника, которого Круглов, видимо следуя стандартам профессиональной этики украинских журналистов, назвал "быдлом". Затем уже сам журналист выложил нередактированный фрагмент видеозаписи, снабдив его очередной порцией оскорблений в адрес опрашиваемого. "Не дадим таким людям и дальше высказываться в Украине. Вот так! Сделаем сепаратиста известным, ведь он так хотел, чтобы его показали!", - написал корреспондент ICTV.

Чтобы сведения репортера о разоблаченном им "сепаре" попали в нужные структуры в лучшем, профессионально подготовленном виде, он обратился к жителям города с просьбой скинуть ему "в личку" установочные данные на этого мужчину. Пост в Facebook Круглов в итоге - после того как некоторые комментаторы указали ему на, мягко говоря, сомнительность принадлежности к профессии - удалил, но к тому моменту его содержание успело распространиться в сети.

Журналиста Круглова в первую очередь жестко раскритиковали его собственные коллеги. Журналист Дмитрий Василец, сам проведший 27 месяцев в тюрьме по аналогичному доносу, отметил, что репортер ICTV "побежал сдавать в СБУ гражданина Украины за неугодный его душевной конструкции комментарий, который он сам и попросил".

В сети также широко разошлось и получило одобрение высказывание этого неизвестного мужчины о самой Украине и ее проблемах.

"У нас с тобой Украина разная. У тебя фашистская Украина - у меня нормальная Украина. У нас в городе была тишина, покой. Когда какие-то праздники - милиция ходила только, дорогу перекрывала. А сейчас стоят дебилы с автоматами. Ты считаешь, это порядок? До появления этих, ну как ваших, "заукраинцев", у нас была тишина и покой. А бардак был там. У нас люди на работу ходили, а там за деньги ходили на митинги", - сказал житель Рубежного.