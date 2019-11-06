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06.11.2019 13:30
Рубрика: Общество

Умер литературный критик и писатель Лев Аннинский

Текст: Инга Бугулова
Лев Аннинский. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Лев Аннинский. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Лев Аннинский. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На 86-м году жизни не стало литературного критика и публициста Льва Аннинского. Информацию подтвердили в окружении писателя. Причина смерти пока не называется.

"Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно", - написал литературовед и публицист Александр Архангельский на своей странице в Facebook.

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС
Последнее интервью Льва Аннинского

Литературный критик Николай Подосокорский в своем блоге напомнил, что Аннинский был сотрудником журналов "Советский Союз" (1956-1957), "Знамя" (1960-1967), "Дружба народов" (1972-1991 и с 1993, член редколлегии), "Литературное обозрение" (1990-1992), "Родина" (с 1992) и многих других. Он являлся автором и ведущим циклов передач "Серебро и чернь", "Медные трубы", "Засадный полк", "Мальчики державы", "Охота на Льва", передачи "Я жил. Я звался Геркулес" на телеканале "Культура". Несколько раз становился лауреатом премии ТЭФИ, удостоен ряда литературных премий.

Общество Утраты Культура Литература
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