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06.11.2019 16:51
Рубрика: Общество

Уникальную икону XVI века покажут в Переславль-Залесском музее

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Седмиезерную икону Божией Матери XVI века покажут в Переславль-Залесском музее. Уникальную находку случайно обнаружили реставраторы Российской академии живописи Ильи Глазунова. Во время реставрации другой иконы из собрания Переславль-Залесского музея оказалось, что под слоями росписи есть еще одна, как выяснилось, уникальная икона.

Фото: РИА Новости
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Шедевр датируется XVI веком. Особенность иконы - благословляющий жест Божией Матери: пальцы ее правой руки сложены в двуперстном благословении.

Это событие реставраторы считают значимым для всей русской культуры. Совсем скоро редкую икону выставят на постоянной основе в Переславль-Залесском музее.

Общество Религия
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