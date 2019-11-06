Уникальную икону XVI века покажут в Переславль-Залесском музее

Седмиезерную икону Божией Матери XVI века покажут в Переславль-Залесском музее. Уникальную находку случайно обнаружили реставраторы Российской академии живописи Ильи Глазунова. Во время реставрации другой иконы из собрания Переславль-Залесского музея оказалось, что под слоями росписи есть еще одна, как выяснилось, уникальная икона.

Шедевр датируется XVI веком. Особенность иконы - благословляющий жест Божией Матери: пальцы ее правой руки сложены в двуперстном благословении.

Это событие реставраторы считают значимым для всей русской культуры. Совсем скоро редкую икону выставят на постоянной основе в Переславль-Залесском музее.