Ученые вывели правило, которое быстро приведет к успеху во время обучения

Американские исследователи создали математическую основу, определяющую эффективность обучения. Они вывели "правило 85%", о сути которого сообщают в журнале Nature Communications.

"Когда мы учимся чему-то новому, например, языку или игре на музыкальном инструменте, обучение лучше всего идет, если то новое, что требуется усвоить, находится на грани компетенции. То есть задача не настолько сложна, что к ней не подступиться, и не настолько легка, что вызывает скуку", - так начинается статья ученых из Аризонского университета.

Но каким должен быть уровень сложности, чтобы получить максимальный успех при обучении и сколько ошибок при этом можно допустить?

Роберт Уилсон, ведущий автор статьи, сообщил, что его команда в ходе эксперимента вывела "правило 85%", которое быстро приведет к успеху во время обучения.

Суть правила в следующем: лучше всего обучение идет, если частота ошибок составляет около 15,87%. "Мы обнаружили, что скорость обучения максимальна, когда сложность задач отрегулирована так, что уровень успеха составляет около 85%", - говорит Уилсон.

Этот результат появился после серии экспериментов, когда машины обучали простым задачам. Быстрее всего обучение шло, когда они делали ошибки в 15% случаев.

"Мы обнаружили, что скорость обучения максимальна, если сложность задач регулируется на уровне около 85%, - говорится в статье. - Наконец, мы продемонстрировали эффективность "правила 85%" в случае искусственных и биологически вероятных нейронных сетей". То есть ученые обнаружили, что это правило справедливо и для животных, которых обучают чему-то новому.

По мнению авторов работы, если задача, тренинг или обучение удовлетворяют "правилу 85%", то результаты будут наилучшими, поскольку в этом правиле находится оптимальный баланс неудач и успехов.

В качестве примера Уилсон приводит ситуацию рентгенолога, который на основании маммографических снимков должен решить, есть ли у пациента рак молочной железы. "Используйте "правило 85%", - советует он.

Исследователи отмечают, что "правило 85%" является "ядром всех современных методов обучения: участники максимально вовлечены, когда задачи не являются ни слишком сложными, ни слишком легкими".

Тем не менее, коллеги Уилсона признают, что правило может измениться для более сложных задач. В частности, в некоторых дополнительных экспериментах машины дали результаты успешности от 75 до 82%.