В БАДах для поддержания потенции нашли неразрешенные вещества

Производители БАДов при их регистрации нередко нарушают установленные правила и не сообщают о всех компонентах, которые включают в пищевую добавку, об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Особенное опасение, по мнению специалистов ведомства, стоит проявлять в отношении БАДов, которые стимулируют мужскую потенцию.

"Особое внимание Роспотребнадзор обращает на риски, связанные с оборотом фальсифицированных БАД к пище, содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции, в том числе предназначенные для лечения эректильной дисфункции (тадалафил, варденафил, силденафил)", - говорится в сообщении федеральной службы.

Эти вещества являются фармацевтическими субстанциями и входят в состав лекарственных препаратов, предназначенных для нормализации эректильной функции. При этом лекарства, в отличие от БАД, проходят клинические исследования, в ходе которых подтверждается их эффективность и безопасность, а также выявляются возможные побочные эффекты, проверяется эффект при взаимодействии с другими лекарствами, формулируются ограничения и противопоказания к применению.

Лекарства, о которых идет речь, относятся к рецептурным, применять их нужно по назначению и под наблюдением врача.

При применении БАД потребители, по сути, дезинформированы, поскольку их не предупреждают о включении в состав "абсолютно безопасного растительного препарата" фармацевтических компонентов, да и само их включение в рецептуру - прямое нарушение законодательства. В итоге потребители БАД рискуют здоровьем.

В 2019 году в нескольких регионах подразделения Роспотребнадзора проверили 34 пробы подобных БАД.

БАД к пище для повышения мужской потенции "Саймы", производства ООО "Биоинженерная компания "Чжин Юань Тхан", КНР, продавалась в Москве и Туле. В партиях, взятых на лабораторный анализ, были обнаружены варденафил и тадалафил, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Препарат "Вука Вука", произведенный во Владимирской области компанией "Витамер", был взят для контроля в аптеках Краснодара, Элисты и Ирбита (Свердловской). "В составе указанной БАД к пище выявлено содержание ингибитора 5-фосфодиэтилэстеразы (тадалафил)", - сообщило надзорное ведомство.

Дальнейшие действия Роспотребнадзора понятны: "Приняты меры по выявлению опасной продукции в обороте на территории Российской Федерации и изъятию ее из оборота в установленном порядке". По крайней мере, одна аптека, через которую продавался фальсификат, была оштрафована Арбитражным судом на 100 тысяч рублей. При этом неясно, будут ли применены санкции к российскому производителю БАД и дилеру, ввозившему добавку китайского производства.