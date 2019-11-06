В Германии задержали фальшивого медика, погубившую четырех пациентов

Обвинение в непредумышленном убийстве четырех пациентов предъявлено 48-летней гражданке Германии. Кроме того, ее обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, мошенничестве и подделке документов.

Согласно информации Газеты.RU, женщина подделала свою медицинскую квалификацию и устроилась на работу в больницу Фрицлар в округе Швальм-Эдер, где ей удалось проработать с 2015 по 2018 год. Имеются сведения, что мошенница не раз назначала пациентам неправильные лекарства и совершала другие ошибки.

Расследование обстоятельств дела продолжается, в данный момент женщина находится под стражей.