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06.11.2019 20:01
Рубрика: Происшествия

В тюрьму не дозвониться

Готовится законопроект о блокировке сотовой связи в колониях
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал законопроект, обязывающий сотовых операторов блокировать телефоны заключенных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уточнил Александр Хинштейн, блокировка будет производиться по письменному мотивированному обращению начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний. Как сообщается, инициативу уже поддержали минкомсвязь и ФСИН.

Во вторник большой резонанс вызвала новость, что по итогам коллегии МВД было дано поручение проработать вопрос установки глушилок в СИЗО и колониях. Естественно, такой вопрос ведомство не может решить самостоятельно, здесь необходимо широкое межведомственное сотрудничество, в том числе с участием Федеральной службы исполнения наказаний, ФСБ, Роскомнадзора и других.

Надо ли создавать частные СИЗО

Сама по себе проблема блокирования сотового сигнала в тюрьмах обсуждается очень давно, были испробованы разные способы: глушилки, специальные материалы для строительства тюрем и т.п. Несколько раз уже заявлялось о полном решении проблемы. Однако, как показывала практика, тюрьма оставалась на связи.

По словам экспертов, глушилки уже не раз испытывались, но угнаться за развитием средств мобильной связи очень тяжело, были 2G, 3G, 4G, и каждый тип связи требует своего решения проблемы блокирования. Кроме того, нередко использование глушилок вызывало скандалы: работать переставала и связь в домах законопослушных жителей рядом с казенными домами.

По мотивированному представлению ФСИН сотовые операторы будут обязаны отключать номера

Сегодня у экспертов выработался консенсус: единственный способ эффективно бороться с нелегальной связью - это обязать сотовых операторов отключать сигналы, идущие из-за колючей проволоки. Но для этого необходимы законодательные изменения.

"Заключенные звонят подельникам, планируют новые преступления, влияют на свидетелей, с этим надо бороться, - подчеркнул в разговоре с журналистами заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. - Есть преступные сообщества, в которых по 200-300 активных членов. Если их лидер сидит в СИЗО или колонии, по одному его звонку подчиненные начинают запугивать всех. Они таким образом планируют новые преступления, и в итоге их совершают".

Тюрьма для сотовых операторов выгодный клиент. Трафик какой-нибудь колонии может составлять миллионы рублей, вольные жители соседних поселков говорят намного меньше. Но даже от выгодных клиентов в некоторых случаях надо отказываться.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа Законопроекты и комментарии
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