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06.11.2019 19:54
Рубрика: В мире

В классах тоже потеплеет

В итальянских школах "климат" станет обязательным предметом
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Италия станет первой страной в мире, которая введет в своих школах обязательные уроки, посвященные климатическим изменениям и устойчивому развитию. Министр образования страны Лоренцо Фиорамонти рассказал, что соответствующие изменения вступят в силу с началом следующего учебного года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Государственные школы обязаны будут выделять 33 часа в год, то есть по одному часу в неделю, на обсуждение климатических проблем. Содержание занятий будет основываться на 17 целях ООН в области устойчивого развития. Детей с первого по тринадцатый класс, то есть с шести и до 19 лет, будут учить, как бороться с загрязнением океанов и прочими вызовами.

"Все министерство сейчас претерпевает изменения для того, чтобы устойчивое развитие и климат оказались в центре образовательной модели страны", - заявил Фиорамонти. По его словам, многие школьные предметы, такие как география, математика и физика, также будут преподаваться под определенным углом - с учетом важности проблем климата.

Фото: iStock
Названы города, где из-за изменения климата тает вечная мерзлота

Итальянские власти таким образом отреагировали на ту значимость, которую сегодня приобретает проблема изменения климата. Ведь новости об этом все чаще становятся предметом споров на самом высшем уровне и мелькают в заголовках прессы. Пример тому - прошедший октябрь, который по данным европейской Службы контроля за изменением климата имени Коперника стал самым жарким за все время метеорологических исследований. Температурные показатели в этом октябре по всему миру были на 0,69 градуса Цельсия выше, чем в том же месяце с 1981 по 2010 год. Особенно сильно это ощущалось в Европе, на востоке США и Канады. Предыдущий месяц, сентябрь, по данным службы, также оказался самым жарким за всю историю наблюдений, превысив свои средние показатели в 1981-2010 годах на 0,57 градуса Цельсия.

Все это не может не волновать специалистов. Так, более 11 тысяч ученых из 153 стран, включая Россию, подписали письмо, в котором заявили: если человечество срочно не встанет на защиту биосферы, то нашу планету ждут "неописуемые страдания". Выводы исследователей, основанные на 40-летних наблюдениях, были опубликованы в научном журнале BioScience.

В мире Европа Италия Общество Образование
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