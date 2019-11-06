В Кремле не обсуждают возможность отмены ЕГЭ в России

Возможность отказа от ЕГЭ в России не обсуждается властями, заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никаких обсуждений на этот счет не ведется", - приводит слова пресс-секретаря президента России ТАСС. Вместе с тем он признал, что по этому вопросу высказываются различные точки зрения, среди которых есть весьма экспертные и авторитетные.

Напомним, ЕГЭ на всей территории России был введен в 2009 году. Основной целью единого экзамена была стандартизация выпускных экзаменов и борьба с коррупцией во время приемных кампаний в вузах.