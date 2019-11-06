В Лондоне прошла жеребьевка итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, на котором сыграют восемь лучших игроков этого сезона. Среди них и наш Даниил Медведев.

Все участники были распределены в два квартета, названные именами Андре Агасси и Бьорна Борга Медведев оказался в первом, а вместе с ним - испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев.

Стартовый матч Медведев проведет 10 ноября против Циципаса.

Другую группу составили серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Согласно формуле турнира, по два лучших игрока из квартетов выйдут в полуфинал. Действующим чемпионом является Зверев, обыгравший в финале прошлогоднего турнира Джоковича.