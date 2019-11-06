В России появляется все больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии. Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги - высоким качеством. Такую позитивную тенденцию в своем обращении к участникам форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!" отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Государство уделяет серьезное внимание увеличению числа занятых в предпринимательской сфере, но чтобы поддержать развитие семейных компаний, этот бизнес надо узаконить.

Законопроект о семейном патенте согласован с ключевыми ведомствами. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на форуме. Документ должен избавить предприятия от излишней административной нагрузки и дать толчок развитию семейного бизнеса в России.

Дискуссия о том, чтобы четко прописать в законодательстве "семейный бизнес", идет уже давно. В конце прошлого года с этой идеей выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития предложило для семейного бизнеса такие же правила игры, как и для самозанятых: от 4 до 6 процентов налога на доход и освобождение от лишней отчетности.

Легализация такого вида деятельности поможет семьям оформлять документы без бюрократической волокиты, а государству лучше понимать потребности предпринимателей и адаптировать меры госрегулирования, полагает Сергей Катырин.

Как констатировал депутат Госдумы Владимир Катенев, пока семейному бизнесу живется трудновато. "Средний срок жизни таких предприятий в России - 4 года, в то время как за рубежом семейные компании существуют сотни лет", - заявил он. Основная проблема - это крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса. Как объяснил Катырин, сегодня 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчетности по тем трудовым отношениям, которые складываются внутри семьи.

Другая проблема - сложности с привлечением финансирования. Как показал опрос ТПП, 38% предпринимателей ничего не знают о льготных программах кредитования, а 16% ни разу не обращались за кредитом.

По результатам опроса ТПП, 70% предприятий семейного бизнеса с трудом сводят концы с концами и работают в ноль. При этом 66% планируют развиваться в следующем году, а каждый пятый семейный подряд строит планы на ближайшую пятилетку. Лишь каждый десятый намерен завязать с предпринимательством.

Семь из десяти семейных предприятий планируют развиваться в следующем году

Руководитель конного клуба "Золотая подкова" Наталья Струсь отметила, что семейный бизнес имеет свою специфику: как правило, в нем задействованы все члены семьи и дети, в том числе те, которые по трудовому законодательству работать не могут. Поэтому многим компаниям приходится уходить в тень, чтобы не быть наказанными и не потерять свое дело. Кроме того, предприниматели, принявшие участие в форуме, жаловались на высокую фискальную нагрузку.

Среди других проблем управляющий партнер компании TAXmanager Василий Ваюкин также выделил проблему налогового администрирования. Несмотря на то, что количество налоговых проверок снизилось (в 5 раз за 9 месяцев этого года, по данным Федеральной налоговой службы), бизнес часто оказывается оштрафованным за несоблюдение технических формальностей при подаче налоговых деклараций, пояснил он. В ответ начальник отдела специальных налоговых режимов Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Марат Садыков заявил, что служба готова "налаживать диалог с налогоплательщиками и разъяснять нормы законодательства". Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что главное, чего надо добиваться в отношении семейного бизнеса - это максимального упрощения его существования в правовом поле и перехода на патенты вместо налогов.