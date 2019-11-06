Новости

В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката 18:48
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео 18:38
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 18:29
В Соликамске уволят руководство колонии, где погиб заключенный 18:27
В Крыму с теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тысячу снарядов 18:25
В России стартовало производство нового Toyota RAV4 18:18
В Москве до конца года отремонтируют 1200 крыш жилых домов 18:10
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля 18:06
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката 18:03
Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы 17:44
Диетологи рассказали, как есть все подряд и не толстеть 17:42
В Белгородской области неизвестный расстрелял собаку из арбалета 17:37
Сотрудник транспортной полиции Москвы попытался съесть взятку 17:32
На аукционе поднятый со дна Балтики царский алкоголь оценили в $6 млн 17:32
Великобритания впервые экстрадировала заключенных в Россию 17:27
ФСИН выступила против возвращения смертной казни 17:22
ФСИН: Животных используют в качестве наркокурьеров в тюрьмах 17:19
В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий 17:02
В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды" 17:01
Мединский: Выставка "Память поколений" может быть показана за границей 17:00
Около тысячи кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября 16:57
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8% 16:54
Уникальную икону XVI века покажут в Переславль-Залесском музее 16:51
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл одну из самых главных загадок "Джокера" 16:50
В Чувашии на шамана из Москвы завели дело о контрабанде наркотиков 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 17:58
Рубрика: Экономика

Дело семейное

Семейных предпринимателей планируют узаконить
Текст: Екатерина Шохина
В России появляется все больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии. Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги - высоким качеством. Такую позитивную тенденцию в своем обращении к участникам форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!" отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: sb.tpprf.ru Фото: sb.tpprf.ru
Фото: sb.tpprf.ru

Государство уделяет серьезное внимание увеличению числа занятых в предпринимательской сфере, но чтобы поддержать развитие семейных компаний, этот бизнес надо узаконить.

Законопроект о семейном патенте согласован с ключевыми ведомствами. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на форуме. Документ должен избавить предприятия от излишней административной нагрузки и дать толчок развитию семейного бизнеса в России.

Фото: Антон Степанищев
Как желание похудеть подтолкнуло молодых к созданию семейного бизнеса

Дискуссия о том, чтобы четко прописать в законодательстве "семейный бизнес", идет уже давно. В конце прошлого года с этой идеей выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития предложило для семейного бизнеса такие же правила игры, как и для самозанятых: от 4 до 6 процентов налога на доход и освобождение от лишней отчетности.

Легализация такого вида деятельности поможет семьям оформлять документы без бюрократической волокиты, а государству лучше понимать потребности предпринимателей и адаптировать меры госрегулирования, полагает Сергей Катырин.

Как констатировал депутат Госдумы Владимир Катенев, пока семейному бизнесу живется трудновато. "Средний срок жизни таких предприятий в России - 4 года, в то время как за рубежом семейные компании существуют сотни лет", - заявил он. Основная проблема - это крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса. Как объяснил Катырин, сегодня 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчетности по тем трудовым отношениям, которые складываются внутри семьи.

Можно ли с помощью статистики уменьшить "бумажную" нагрузку на бизнес

Другая проблема - сложности с привлечением финансирования. Как показал опрос ТПП, 38% предпринимателей ничего не знают о льготных программах кредитования, а 16% ни разу не обращались за кредитом.

По результатам опроса ТПП, 70% предприятий семейного бизнеса с трудом сводят концы с концами и работают в ноль. При этом 66% планируют развиваться в следующем году, а каждый пятый семейный подряд строит планы на ближайшую пятилетку. Лишь каждый десятый намерен завязать с предпринимательством.

Семь из десяти семейных предприятий планируют развиваться в следующем году

Руководитель конного клуба "Золотая подкова" Наталья Струсь отметила, что семейный бизнес имеет свою специфику: как правило, в нем задействованы все члены семьи и дети, в том числе те, которые по трудовому законодательству работать не могут. Поэтому многим компаниям приходится уходить в тень, чтобы не быть наказанными и не потерять свое дело. Кроме того, предприниматели, принявшие участие в форуме, жаловались на высокую фискальную нагрузку.

Среди других проблем управляющий партнер компании TAXmanager Василий Ваюкин также выделил проблему налогового администрирования. Несмотря на то, что количество налоговых проверок снизилось (в 5 раз за 9 месяцев этого года, по данным Федеральной налоговой службы), бизнес часто оказывается оштрафованным за несоблюдение технических формальностей при подаче налоговых деклараций, пояснил он. В ответ начальник отдела специальных налоговых режимов Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Марат Садыков заявил, что служба готова "налаживать диалог с налогоплательщиками и разъяснять нормы законодательства". Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что главное, чего надо добиваться в отношении семейного бизнеса - это максимального упрощения его существования в правовом поле и перехода на патенты вместо налогов.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%