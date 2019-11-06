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06.11.2019 23:12
Рубрика: Общество

Без стены

В РИО представили фильм об объединении Германии
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8009)
В Российском историческом обществе прошла презентация фильма "Последняя одиссея Хонеккеров" о жизни последнего немецкого генсека на фоне падения Берлинской стены. Смотреть было тяжело: вместе с "радостью у Бранденбургских ворот", которую испытали немцы, а у них, как заметил посол ФРГ в России д-р Геза Андреас фон Гайр, в XX веке для этого было немного поводов, это кино еще и о предательстве. Предательстве соратников из ГДР и старших друзей из СССР. Кадры, где больного последней степенью рака Хонеккера судят его подчиненные, ничего, кроме сочувствия, не вызывают. Хонеккер умер в Чили, где жила его дочь. Его гроб был покрыт флагом ГДР, которой уже не существовало.

"Девятое ноября 1989 года, когда пала Берлинская стена, - сказал д-р Геза Андреас фон Гайр, - изменила всю нашу жизнь. Эта дата важна для всей Европы. Я имею в виду культурную Европу, куда входит и Россия. В феврале 1989 года был застрелен последний молодой человек, который хотел пересечь границу между Восточным и Западным Берлином".

Швыдкой: Разрушение Берлинской стены стало символом изменившегося мира

После фильма российские и германские ученые пытались понять, что обрел и что потерял мир 30 лет назад, когда большой каменный символ разбился на множество маленьких сувениров. Исполнительный директор фонда "История отечества" Константин Могилевский, который открыл конференцию "30-летие падения Берлинской стены. Взгляд в прошлое и будущее российско-германских отношений" напомнил, что историки должны изыскивать силы, чтобы даже к таким темам как падение Берлинской стены относиться профессионально, то есть без политиканства.

А по мнению одного из создателей фильма д-ра Томаса Кунце, это событие стало главным для его поколения: "У меня до сих пор мурашки по коже!" - поделился он своим состоянием и напомнил, что без помощи СССР Германия не смогла бы объединиться.

Общество История
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