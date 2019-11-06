"Девятое ноября 1989 года, когда пала Берлинская стена, - сказал д-р Геза Андреас фон Гайр, - изменила всю нашу жизнь. Эта дата важна для всей Европы. Я имею в виду культурную Европу, куда входит и Россия. В феврале 1989 года был застрелен последний молодой человек, который хотел пересечь границу между Восточным и Западным Берлином".
После фильма российские и германские ученые пытались понять, что обрел и что потерял мир 30 лет назад, когда большой каменный символ разбился на множество маленьких сувениров. Исполнительный директор фонда "История отечества" Константин Могилевский, который открыл конференцию "30-летие падения Берлинской стены. Взгляд в прошлое и будущее российско-германских отношений" напомнил, что историки должны изыскивать силы, чтобы даже к таким темам как падение Берлинской стены относиться профессионально, то есть без политиканства.
А по мнению одного из создателей фильма д-ра Томаса Кунце, это событие стало главным для его поколения: "У меня до сих пор мурашки по коже!" - поделился он своим состоянием и напомнил, что без помощи СССР Германия не смогла бы объединиться.