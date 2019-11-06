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06.11.2019 19:21
Рубрика: В мире

Пошли на прорыв

В Таджикистане боевики ИГИЛ напали на пограничный пост
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Международные террористы напали на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. В ходе боя бандгруппа была ликвидирована.

Порядка 20 боевиков "Исламского государства" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ), ночью скрытно пересекли афгано-таджикскую границу. Они планировали устроить ряд резонансных терактов в Таджикистане. Одной из целей бандитов была погранзастава "Ишкобод", которая находится на узбекско-таджикской границе. Проехав на машинах в глубь страны, боевики атаковали пограничный пост. В завязавшейся перестрелке бандитам удалось захватить несколько автоматов. Однако подоспевшие на помощь погранзаставе сотрудники таджикских спецслужб окружили группировку и в ходе боя уничтожили 15 нападавших. Пять бандитов были задержаны. В перестрелке погибли солдат-пограничник и сотрудник милиции.

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Как сообщили в спецслужбах Таджикистана, боевики ИГИЛ согласно специальному заданию перешли на территорию Кубодиенского района Таджикистана. "Они избрали для себя наиболее удобной позицией пограничную заставу "Ишкобод" и вступили в вооруженную перестрелку", - отметили в таджикских спецслужбах. Сразу после ночного нападения на погранзаставу в Совете командующих Пограничными войсками стран СНГ заявили, что готовы оказать поддержку в укреплении таджикско-афганской границы. В свою очередь подразделения антитеррора 201-й российской военной базы в Таджикистане провели учения по отработке обороны военного городка Душанбинского гарнизона.

В мире экс-СССР Таджикистан
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