Великобритания впервые экстрадировала заключенных в Россию

Власти Великобритании впервые экстрадировали заключенных в нашу страну, об этом сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, британские власти признали условия российских колоний соответствующими английским стандартам.

"Этого не было никогда. Перед тем, как выдавать, приезжают оттуда эксперты, они смотрят, соответствует, не соответствует, мерят линейкой, нюхают носом, какой запах, изучают, как обстановка", - рассказал Валерий Максименко.

В итоге доклады экспертов позволили суду дать добро на выдачу заключенных. "В российских тюрьмах не хуже, как минимум, чем в английских, это основное условие выдачи. Должно быть не хуже и соответствовать стандартам Евросоюза", - отметил замглавы тюремной службы.

Иностранные партнеры, по его словам, "в один голос" отмечают улучшение условий в российских исправительных учреждениях. Также он сообщил, что ведомство усилило отбор сотрудников.

"Отбор мы усиливаем. Служба психологического и профессионального отбора укрепилась, используются разные программы, они помогают отобрать сотрудников", - рассказал Валерий Максименко.