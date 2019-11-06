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06.11.2019 17:27
Рубрика: Власть

Великобритания впервые экстрадировала заключенных в Россию

Текст: Владислав Куликов

Власти Великобритании впервые экстрадировали заключенных в нашу страну, об этом сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, британские власти признали условия российских колоний соответствующими английским стандартам.

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"Этого не было никогда. Перед тем, как выдавать, приезжают оттуда эксперты, они смотрят, соответствует, не соответствует, мерят линейкой, нюхают носом, какой запах, изучают, как обстановка", - рассказал Валерий Максименко.

В итоге доклады экспертов позволили суду дать добро на выдачу заключенных. "В российских тюрьмах не хуже, как минимум, чем в английских, это основное условие выдачи. Должно быть не хуже и соответствовать стандартам Евросоюза", - отметил замглавы тюремной службы.

Иностранные партнеры, по его словам, "в один голос" отмечают улучшение условий в российских исправительных учреждениях. Также он сообщил, что ведомство усилило отбор сотрудников.

"Отбор мы усиливаем. Служба психологического и профессионального отбора укрепилась, используются разные программы, они помогают отобрать сотрудников", - рассказал Валерий Максименко.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Минюст ФСИН
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