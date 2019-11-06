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Рубрика: Происшествия

Лечение халтуры

Верховный суд: что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Неделя № 250(8008)
Сложную, но всегда актуальную ситуацию изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересмотрела решения уральских судов по иску граждан к больнице. Суть спора - в клинике умер пациент, его родственники посчитали, что их близкому человеку при поступлении в больницу неправильно поставили диагноз. Поэтому человека неправильно лечили, в результате чего он скончался.
Искать связь между неправильным лечением и смертью пациента пришлось в Верховном суде. Фото: Александр Корольков Искать связь между неправильным лечением и смертью пациента пришлось в Верховном суде. Фото: Александр Корольков
Искать связь между неправильным лечением и смертью пациента пришлось в Верховном суде. Фото: Александр Корольков

В своем иске в суд родные просили о компенсации морального вреда за смерть пациента из-за "ненадлежащего оказания медицинской помощи". Суд иск принял. Положенная в таких случаях медицинская экспертиза написала в своем заключении, что в смерти пациента виноват он сам, а вины врачей нет.

Основываясь на подобном заключении, местные суды заявили, что вины медиков они не видят и, опираясь на выводы экспертов, отказали родственникам умершего в компенсации морального вреда. Несогласные с таким решением близкие пошли дальше и выше - в Верховный суд РФ.

Там дело затребовали, изучили и с выводами коллег не согласились, посчитав, что в жалобе жены и дочери покойного есть резон.

Вот суть судебного спора. Житель Челябинска обратился в областную больницу с жалобами на боли в грудной клетке и на одышку. Рассказал, что эти неприятности начались после того, как он неудачно упал на спину. Мужчину осмотрел врач-травматолог и отправил на рентген. Получив снимок, поставил диагноз "ушиб грудной клетки" и назначил соответствующее лечение. Но спустя всего два дня после постановки "нестрашного" диагноза пациент скончался от пневмонии. У мужчины остались жена и дочь. Они посчитали, что смерть их близкого наступила в результате "ненадлежащего оказания медицинской помощи" врачом-травматологом. Женщины обратились в суд с иском и попросили о компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей каждой.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС
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Истицы уверяли суд, что врач, который принял их мужа и отца, не провел необходимого обследования мужчины, "не изучил рентгеновский снимок его грудной клетки с новообразованием, характерным при пневмонии", не собрал нужные анализы, не поставил правильный диагноз и не назначил положенного при таком заболевании правильного лечения. Калининский райсуд Челябинска назначил комиссионную медицинскую экспертизу.

Согласно заключению экспертизы травматолог в целом оказал помощь пациенту правильно, но неполно, а допущенные недостатки не явились причиной возникновения пневмонии, "но способствовали ее прогрессированию". Кроме того, прошло заседание лечебно-контрольной комиссии, которая сделала вывод: врач-травматолог обоснованно выставил диагноз "ушиб грудной клетки", назначил соответствующее лечение и рекомендовал продолжить обследование в поликлинике по месту жительства. А вот этого пациент не сделал и в поликлинику не обратился. По мнению суда, это и привело к трагическому исходу.

В итоге районный суд заявил, что прямой причинно-следственной связи между действиями врача и смертью его пациента он не увидел. И сам по себе факт оказания медицинских услуг с дефектами "не является достаточным основанием для взыскания морального вреда". Поэтому иск остался без удовлетворения. Челябинский областной суд подтвердил правильность и законность такого решения.

В таком виде дело дошло до Верховного суда РФ. И главное, что заявил Верховный суд, - доказывать качество оказания медпомощи должна сама больница, а не пациент или его родственники. И еще - экспертиза не имеет заранее установленной силы, ее нужно оценивать вместе с остальными доказательствами.

Как растолковала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, челябинские суды возложили бремя доказывания обстоятельств, касающихся некачественного оказания гражданину медицинской помощи и причинно-следственной связи между этим событием и смертью пациента, на истцов. А должны были задать эти вопросы областной клинической больнице.

Фото: iStock
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Местные суды не дали оценку доводам вдовы и дочери пациента больницы, что если бы их близкому вовремя и правильно установили диагноз и правильно назначили лечение, все было бы в порядке.

Челябинские судьи, по мнению Верховного суда РФ, не оценили то обстоятельство, что в заключении судебно-медицинской экспертизы отмечены недостатки.

Верховный суд напомнил своим коллегам, что обязанность возместить причиненный вред не поставлена в зависимость от степени тяжести такого вреда. Об этом сказано в статье 1064 Гражданского кодекса.

По мнению высокой судебной инстанции, вывод челябинского суда, что гражданину стало совсем плохо только из-за его неприхода в поликлинику, "не основано на нормах материального права". В итоге решения челябинских судов отменены.

Происшествия Правосудие Суд Постановления Верховного Суда РФ
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