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06.11.2019 17:40
Рубрика: Общество

Восемь российских вузов попали в предметные рейтинги THE

Текст: Мария Агранович
Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало таблицы четырех предметных рейтингов по направлениям: бизнес и экономика, образование, право и социальные науки.
Главное здание МГУ в Москве. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Главное здание МГУ в Москве. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Главное здание МГУ в Москве. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российскую высшую школу здесь представляют восемь университетов: Казанский федеральный университет, МГУ, Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский госуниверситет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов, Санкт-петербургский госуниверситет. Шесть из них являются участниками проекта 5-100.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В международный рейтинг лучших университетов мира вошли 17 вузов РФ

Самые высокие позиции среди вузов России у Высшей школы экономики: по праву, социальным наукам и бизнесу "Вышка" - лидер российской части рейтинга. По направлению образование из россиян лидирует Казанский федеральный университет.

Два этих вуза к тому же входят в международный топ-100: ВШЭ по направлению бизнес и экономика на 94-й позиции, КФУ - на таком же месте в образовании. Оба вуза в сравнении с прошлым годом сделали рывок и из группы 101-125 переместились в сотню лучших.

При составлении предметных рейтингов THE вузы оценивают по пяти направлениям: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.

Позиции российских университетов в предметном рейтинге THE

Комментарий

Сергей Пекарский, декан факультета экономических наук ВШЭ:

- Формирование репутации - процесс не быстрый и не допускающий ослабления усилий. Коллеги-экономисты добились успеха по разным направлениям: это и рост числа наших выпускников, поступающих на лучшие PhD программы в США и Европе, и расширение научных коллабораций с зарубежными исследователями, и, естественно, рост не только количества, но и уровня публикаций в области экономики. Отдельно следует отметить, что в настоящее время во ВШЭ больше всего именно экономистов, нанятых на международном рынке труда. Мы также активно расширяем контингент наших иностранных студентов и модернизируем образовательные программы. Защиты кандидатских диссертаций по высоким стандартам ВШЭ не затормозили, а активизировали подготовку молодых кадров. На очереди стимулы для новых докторов экономических наук.

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