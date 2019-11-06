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06.11.2019 12:56
Рубрика: Экономика

Воздух в Магнитогорске стал в два раза чище

Текст: Лариса Розова
Качество атмосферного воздуха в Магнитогорске, знаменитом крупном центре черной металлургии России, улучшилось за последние два года почти в два раза, свидетельствуют данные Росгидромета. Достичь этого результата удалось благодаря масштабной экологической программе Магнитогорского металлургического комбината (ММК), который только с 2017 года направил на природоохранные проекты свыше 21 млрд рублей.

Магнитогорск - город с населением более 410 тысяч человек на Южном Урале, возникший в конце 1920-х годов вокруг строящегося сталелитейного гиганта - ММК. Компания не только успешно удерживает первое место по доле металлопроката на российском рынке, но и ежегодно инвестирует миллиарды рублей в решение экологических проблем.

Как следствие за девять месяцев текущего года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в городе достиг 7,62 единицы, что почти в два раза ниже показателя за аналогичный период 2017 года (13,4). Это самое низкое значение показателя за всю историю наблюдений в Магнитогорске. Соответствующие данные были получены на стационарных постах Росгидромета и ММК, где наблюдения осуществляются также в соответствии с методиками Росгидромета.

"Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске - результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет", - отмечает член бюро правления РСПП, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Среди крупнейших природоохранных проектов компании последних лет: строительство систем аспирации литейных дворов сразу трех доменных печей (выбросы пыли снизились на 1,14 тыс. тонн в год); реконструкция сероулавливающих установок аглоцеха (эффективность очистки воздуха повысилась до 95%); модернизация действующего коксохимического производства (только за текущий год концентрация бензапирена в атмосфере Магнитогорска уменьшилась на 22%)".

Список новшеств на этом не заканчивается. Так, летом этого года на ММК в присутствии президента России Владимира Путина ввели в строй новую экологичную аглофабрику стоимостью 30 млрд рублей. С ее запуском удалось сократить выбросы пыли в два раза (на 2,1 тыс. тонн в год), диоксида серы - в четыре раза (на 3,5 тыс. тонн в год), бензапирена - в 16 раз.

Новая аглофабрика - лишь часть программы радикального обновления "первого передела" на ММК. Следом компания намерена построить новую коксовую батарею и доменную печь. Они придут на смену устаревшим агрегатам и будут оснащены новейшими природоохранными установками, что позволит дополнительно снизить нагрузку на окружающую среду. "ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению "Чистый город", - акцентирует Виктор Рашников.

Экологическая программа Магнитки, реализуемая в контексте национального проекта "Экология", уже позволила добиться осязаемых результатов: по итогам 2018 года Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, что констатировали и в Министерстве природных ресурсов и экологии России. Всего в 2000-2018 годах комбинат вложил в природоохранные проекты более 58 млрд рублей. До 2025 года планируется вложить еще свыше 38 млрд рублей. Опыт Магнитки показывает, что в современной черной металлургии новейшие технологии и высокие экономические результаты органично сочетаются с эффективной заботой об окружающей среде.

Экономика Отрасли Промышленность
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