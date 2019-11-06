Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Поздняя осень - время созревания хурмы. Насыщенный йодом, калием и магнием плод благотворно влияет на организм, поддерживает иммунитет и повышает работоспособность, однако в некоторых случаях лучше воздержаться от ее употребления.

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом. Не стоит также ее есть людям, испытывающих проблемы с поджелудочной железой.

Нутрициолог Наталья Прохорова считает, что из-за высокого содержания глюкозы и сахара диабетикам хурму надо употреблять ограниченно - не более одного плода в сутки. В больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина. Впрочем, диетологи заверяют, что хурма приносит больше пользы для организма. В ней содержится большое количество микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Полезные свойства проявляются только при регулярном употреблении, не реже трех раз в неделю, свежей хурмы.

- Особенно хурма рекомендована людям, которые страдают анемией. В составе хурмы низкое содержание кислот, ее вполне можно потреблять при язвенной болезни. Хурму можно есть при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Она рекомендована при проблемах с сердечно-сосудистой системой, - считает Анжелика Дюваль.