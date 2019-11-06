Власть
06.11.2019 03:28

WSJ: Польша испугалась укрепления Союзного государства

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Страны Запада обеспокоены укреплением Союзного государства России и Беларуси. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников, это может изменить "европейский баланс сил".

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
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Особенно это тревожит главу польского МИД Яцека Чапутовича. Он назвал ситуацию с Союзным государством серьезной. По его мнению, "Россия, возможно, попытается вынудить Белоруссию объединиться". На Западе считают необходимым налаживать осторожные контакты с Минском.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Запад проводит масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности. По его словам, Запад добивается раскола братских отношений Москвы и Минска. Шойгу напомнил, что Россия и Беларусь выступают с единых позиций по проблемам международной и региональной безопасности, успешно взаимодействуют в строительстве коллективной обороны.

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