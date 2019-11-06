Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC

Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.

Специально для европейского рынка компания представила Redmi Note 8T - старшего брата Redmi Note 8, который отличается только наличием NFC.

До этого самым дешевым смартфоном Redmi с поддержкой бесконтактной оплаты был Redmi Note 8 Pro - с игровым процессором MediaTek Helop G90T, камерой на 64 мегапикселя (против 48 мегапикселей у Note 8 и 8T), более емкой батареей и другими "свистелками", которые нужны не всем. Заполучить актуальный китайский флагман с NFC можно было только вместе с этими премиум-характеристиками.

Redmi Note 8T оснащается батареей на 400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, процессором Snapdragon 665 AIE, тройной камерой на 48 Мп с поддержкой макро и широкоугольной съемки, 6,3-дюймовым дисплеем AMOLED, разъемом для наушников.

Стоимость Redmi Note 8T в Европе, куда смартфон будет поставляться с глобальной, а не китайской версией оболочки MIUI, стартует от 199 евро (14 тысяч рублей) за модификацию 4/64 Гб памяти. Для сравнения - Redmi Note 8 Pro обойдется россиянам в 17990 рублей. Именно столько просит за аппарат официальный магазин.