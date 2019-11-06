Захарова: Украина должна сделать конкретные шаги, если хочет мира

Киев обязан выполнить достигнутые ранее договоренности, если он действительно преследует цели установления мира, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если есть желание на Украине, если есть ощущение необходимости, наконец, начать движение в сторону мира, то нужно выполнять то, под чем, собственно, и подписались. Это и минские договоренности, "формула Штайнмайера", - цитирует ТАСС заявление Захаровой, сделанное на полях конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

Она также подчеркнула, что долгие годы реализация этих конкретных шагов в направлении мира сознательно тормозилась. "А теперь, после того, как президент Украины побывал в зоне разведения сил, все увидели на конкретных фактах, на конкретных примерах, кто и как это тормозил, кто это блокировал", - заявила представитель МИД РФ.

Мария Захарова констатировала, что радикалы и ультранационалисты просто не давали возможности реализовывать то, о чем договаривались политики и дипломаты.

"Еще раз, если есть желание, - все на столе, нужно реализовывать. Но легко сказать, что нужно реализовывать. Мы прекрасно понимаем, что в тех реалиях, которые мы видим, сделать это непросто. Но другого варианта нет", - заключила Мария Захарова.