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06.11.2019 10:41
Рубрика: В мире

Захарова: Украина должна сделать конкретные шаги, если хочет мира

Текст: Алексей Чуриков
Киев обязан выполнить достигнутые ранее договоренности, если он действительно преследует цели установления мира, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

"Если есть желание на Украине, если есть ощущение необходимости, наконец, начать движение в сторону мира, то нужно выполнять то, под чем, собственно, и подписались. Это и минские договоренности, "формула Штайнмайера", - цитирует ТАСС заявление Захаровой, сделанное на полях конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Она также подчеркнула, что долгие годы реализация этих конкретных шагов в направлении мира сознательно тормозилась. "А теперь, после того, как президент Украины побывал в зоне разведения сил, все увидели на конкретных фактах, на конкретных примерах, кто и как это тормозил, кто это блокировал", - заявила представитель МИД РФ.

Мария Захарова констатировала, что радикалы и ультранационалисты просто не давали возможности реализовывать то, о чем договаривались политики и дипломаты.

"Еще раз, если есть желание, - все на столе, нужно реализовывать. Но легко сказать, что нужно реализовывать. Мы прекрасно понимаем, что в тех реалиях, которые мы видим, сделать это непросто. Но другого варианта нет", - заключила Мария Захарова.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Отношения России и Украины
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