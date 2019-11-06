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06.11.2019 13:15
Рубрика: Культура

В США беспилотник обнаружил 1000-летний затерянный город

Текст: Денис Передельский
Фото: Terry Barbour / Ken Sassaman / University of Florida Фото: Terry Barbour / Ken Sassaman / University of Florida
Фото: Terry Barbour / Ken Sassaman / University of Florida

Исследователи из Университета Флориды во главе с антропологом Терри Барбером при помощи аэровоздушной лазерной съемки обнаружили на острове у северного побережья Флоридского залива разрушенный древний город доколумбовой эпохи.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Fox News. Остатки древнего поселения были впервые обнаружены в 2010 году экологами, оценивавшими воздействие разлива нефти на окружающую среду.

Фото: Daniel Tyborowski and Blazej Blazejowski / Polish Academy of Sciences / Proceedings of the Geologists' Association
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Обнаружить и подробно нанести на карту план этого поселения удалось только сейчас. Для этого ученые применили лидар - лазерное сканирование местности с воздуха. Сообщается, что в исследовании использовались беспилотные летательные аппараты.

Лидар позволяет при помощи лазера измерять расстояния до поверхности Земли. Для археологов эта технология оказалась очень полезной, поскольку она помогает находить древние объекты в густозаросшей местности.

Так произошло и в данном случае. Лидар помог найти 37 древних сооружений, которые сейчас скрыты в лесу. Ученые предполагают, что это были жилые дома. Они были окружены стенами, высота которых достигала четырех метров, причем эти стены были сложены из раковин моллюсков.

Команда во главе с Терри Барбером провела и наземные раскопки. На данный момент исследовано десять домов. Анализ показал, что местные жители занимались изготовлением украшений из раковин. Возможно, отходы производства использовались для возведения стен.

"Это редкая находка, возможно, даже уникальная, - считает соавтор исследования профессор Кен Сассаман из Университета Флориды. - По форме, масштабам и назначению это поселение не имеет аналогов в археологических записях американского Юго-Востока".

Ученые считают, что это поселение было построено между 900 и 1200 годами нашей эры. Уникальной они называют саму архитектурную планировку комплекса, который фактически состоит из 37 "колец", созданных при помощи раковин.

Удивительно, но это первое найденное поселение на побережье, в котором производились бусы из морских раковин. Ранее такие украшения и ритуальные предметы археологи находили в деревнях, удаленных от моря на сотни километров.

Считалось, что жители побережья раковины сами не обрабатывали, а торговали ими. Новое исследование показывает, что и жители прибрежных поселений занимались обработкой раковин.

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