Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет

Украинский президент Владимир Зеленский после посещения предприятий государственного концерна "Укроборонпром" заявил, что их состояние и общая ситуация в оборонке вызывают шок. Как сообщает РИА Новости, глава украинской администрации поручил правительству разобраться в ситуации.

"У нас больше 10% предприятий "Укроборонпрома" находится именно на харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, были на легендарном заводе имени Малышева. Что там происходит… Вы знаете, во-первых, я в шоке", - цитирует агентство слова Зеленского. Президент Украины с удивлением узнал о том, что с 2009 года на заводе имени Малышева был сконструирован всего один танк для ВСУ.

Другой шокирующей новостью для Зеленского стали сведения о том, что на предприятиях госконцерна "Укроборонпром" имеется страшная задолженность по заработным платам, достигающая четырех лет, а зарплаты находятся на крайне низком уровне.

"Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов. Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы у нас работали предприятия", - подчеркнул Зеленский.

В итоге президент Украины поручил правительству как можно скорее провести заседание и решить перечисленные проблемы. Причем Зеленский пожелал, чтобы на этом заседании присутствовали представители правоохранительных органов.