В израильской пещере нашли 40-тысячелетний зуб с загадочной генетикой

Ученые из Тель-Авивского университета, Израильского управления по делам древностей и Университета имени Бен-Гуриона провели углубленный анализ древних окаменелых зубов, найденных в пещере Манот. Их исследование доказывает, что еще около 40 тысяч лет назад предки современного человека и неандертальцы мигрировали из Европы на территорию так называемого Леванта, после чего новая генетически смешанная культура, просуществовав несколько тысячелетий, таинственно исчезла.

Работа исследователей представлена в журнале Journal of Human Evolution, а коротко о ней рассказывает Phys.org. Ученые приоткрыли тайну загадочной ориньякской культуры, представители которой появились в Европе примерно 43 тысячи лет назад.

Ранее считалось, что с появлением этих прямых предков современного человека начали исчезать неандертальцы, не выдержавшие конкурентной борьбы. Однако в последнее время появились исследования, доказывающие, что неандертальцы и представители Homo sapiens начали скрещиваться. Новая работа говорит в пользу последней гипотезы.

Ученые изучили зубы возрастом 38-40 тысяч лет, которые были найдены в пещере Манот в Западной Галилее. Были проведены углубленные лабораторные исследования с использованием технологии микросканирования и трехмерного анализа. Полученные результаты удивили исследователей.

Два зуба морфологически оказались типичными для вида Homo sapiens, а один зуб характерен для неандертальцев. Но последний из изученных зубов, четвертый, выдал генетическое смешение. В нем исследователи выявили сочетание особенностей, типичных как для неандертальцев, так и для Homo sapiens.

Подобное генетическое смешение и ранее находили в окаменелых останках, но только у представителей европейских популяций раннего палеолита. Новый случай является первым подобным фактом, зафиксированным у древних людей на территории Леванта.

По мнению авторов работы, это говорит об общем происхождении народов Европы и Леванта, что предполагает их миграцию приблизительно 40 тысяч лет назад. Однако сделанное открытие неожиданно породило новую тайну.

"После миграции европейского населения в этот регион, новая культура существовала в Леванте в течение короткого времени, приблизительно 2000-3000 лет, - говорит соавтор исследования доктор Рэйчел Сариг. - Затем она исчезла без всякой видимой причины. Но теперь мы кое-что знаем о составе этой культуры".