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07.11.2019 21:20
Рубрика: Власть

Боевики уходят в чат

Александр Бортников рассказал об угрозах для Содружества
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
ФСБ России получила данные о почти двух тысячах россиян-родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность. Об этом в четверг в Ташкенте заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 47-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

По его данным, террористы и их родственники попадают из зон вооруженных конфликтов в Россию в том числе через гуманитарные коридоры. Как отметил глава ФСБ, "возвращенцы" часто выступают носителями экстремистской идеологии, а главари банд и эмиссары международных террористических организаций рассматривают их как террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, которые связаны с подпольной террористической сетью.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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При этом сами боевики в случаях транзита на территорию СНГ в основном попадают по каналам нелегальной миграции, которые, по данным Бортникова, организуются при участии транснациональных преступных сообществ и коррумпированных чиновников на местах.

Глава российской спецслужбы отметил, что в тех странах, куда они прибывают, они получают поддержку этнических преступных группировок, контролирующих наркотрафик и контрабанду оружия. После чего формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников, главным образом в социально незащищенных, неустроенных, маргинальных слоях общества.

Глава ФСБ уточнил, что имеются ввиду трудовые мигранты, иностранные студенты, а также те, кто, отбывает сроки в местах лишения свободы. Особое внимание он обратил на то, что в повышенной группе риска находится молодежь, обработка которой экстремистскими идеями проходит в том числе во время неофициальных проповедей радикального духовенства как в интернете, так и при общении вживую.

В закрытых мессенджерах, которые используют боевики, идет в том числе дистанционная подготовка террористов- смертников

Бортников также рассказал коллегам из спецслужб Содружества, что в закрытых мессенджерах, которые используют боевики, идет в том числе дистанционная подготовка террористов-смертников. По его словам, джихадисты создают закрытые сетевые сообщества с использованием средств шифрованной интернет-коммуникации, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают их методам ведения террористической деятельности. "Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки", - считает Бортников.

Фото: Иван Егоров/РГ
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В то же время он отметил, что международные террористические организации, осознавая перспективу своего полного разгрома на территории Сирии и Ирака, спешно отводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока, создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке. Кроме того, по данным главы российской спецслужбы, они формируют сети спящих ячеек в Европе и ориентируют своих сторонников на "автономный джихад" в странах исхода или пребывания.

Другой актуальной угрозой для стран СНГ наряду с терроризмом Александр Бортников назвал деятельность западных НКО, через которые идут попытки расшатывания ситуации внутри стран. При этом он отметил активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада.

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ Вербовка в террористические организации
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