Специалисты американской химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories вместе с сотрудниками университета Миссури обнаружили новый штамм ВИЧ. Такое произошло впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.

О том, что ВИЧ опасен, о том, что он набирает обороты, не считаясь с возрастом, что нет эффективного средства избавления от него, что все меры профилактики не приносят стопроцентных результатов, общеизвестно и не вселяет оптимизма.

Посудите сами: согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году в Европе зарегистрированы почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом.

И тут сообщение на грани сенсации. Для того чтобы доказать наличие нового штамма ВИЧ, ученым нужно было зафиксировать три не связанных между собой случая заболевания им.

Эти случаи наблюдались в Демократической Республике Конго в 1983, 1990 и 2001 годах. Лишь после этого медики и фармацевты смогли разработать новые методики исследования вируса и классифицировать его. Ведь для прекращения эпидемии ВИЧ надо постоянно следить за его эволюцией, используя новейшие технологии.

Известно, что, как и другие вирусы, ВИЧ имеет различные штаммы и способен мутировать со временем. С 2000 года впервые обнаружена новая разновидность. Этот штамм относится к группе М вида ВИЧ-1, который считается наиболее распространенным.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи пояснил, что современные методы лечения ВИЧ эффективны и против нового штамма. Однако его выявление позволит специалистам понять, как развивается вирус.

"Нет причин паниковать или волноваться. Им заражено не так много людей. Это аномальное явление", - подчеркнул он.

Как сообщили "Российской газете" специалисты Роспотребнадзора, российские тест-системы способны выявить и определить любой тип вируса ВИЧ, включая недавно подтвержденный субтип вируса. Ученые подтвердили, что рисков получить ложноотрицательные результаты в случае появления этого варианта вируса на территории Российской Федерации нет.

- Наборы реагентов производства ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора гарантированно и адекватно могут выявить и количественно определить данный вариант вируса, - говорит Главный государственный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора, профессор Анна Попова. - Сегодня можно с уверенностью говорить только о подтверждении наличия еще одного субтипа вируса иммунодефицита человека, а не об открытии нового.

Наборы реагентов производства ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора гарантированно могут выявить данный вариант вируса

По ее словам, подтвержденный субтип вируса относится к широко распространенной генетической группе М. Поэтому, скорее всего, он не потребует какого-либо изменения в действующих клинических рекомендациях по лечению ВИЧ-инфицированных. Современные антиретровирусные препараты для лечения пациентов с ВИЧ-1 будут эффективны и против этого генетического варианта вируса.

В Российской Федерации существует сеть медицинских учреждений, оказывающих помощь лицам, инфицированным ВИЧ, - Центров СПИДа.

У каждого из этих учреждений есть все необходимые диагностические тесты для постановки диагноза и дальнейшей работы.Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.