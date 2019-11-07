Британский словарь назвал словосочетание года

Впервые данное высказывание использовали в ноябре 2015 года при описании протестных акций, которые прошли в Париже. Тогда активисты приурочили свои митинги к Конференции ООН по изменению климата. Впоследствии словосочетание "климатическая забастовка" получило широкое распространение. Так, в 2019 году его употребляли в сто раз чаще, чем годом ранее.

Добавим, что появление "термина" связывают с деятельностью шведской школьницы Греты Тунберг, которая борется за внимание политиков и общественности к изменениям климата.