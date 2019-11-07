ЦБ: Социальная инженерия используется в 97% случаев кражи денег с карт

В 97 процентах несанкционированных операций, связанных с похищением денег с банковских карт, применяются методы социальной инженерии. Об этом на международной конференции по защите персональных данных в Москве сообщил первый замруководителя департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Граждане сами отдают злоумышленникам номера карт, коды и прочие данные, с помощью которых похищаются деньги. У злоумышленников хватает фантазии получить информацию, даже когда человек подозревает, что ему звонит мошенник, отметил Сычев.

По его словам, был реальный случай, когда одна из клиенток банка, заподозрив, что ей звонит злоумышленник, поскольку тот пытался выведать у нее личные сведения, заявила ему, что ничего не расскажет. Мошенник назвал реакцию женщины разумной и, чтобы убедить ее, что он действительно звонит из банка, "перевел" звонок на автоответчик, которому дама в итоге рассказала о себе все.

"Персональные данные превратились в ходовой товар. На наш взгляд, решить проблему защиты личной информации граждан можно, лишь убрав спрос на этот товар", - подчеркнул Сычев.