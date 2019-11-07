Новости

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым 19:31
Высоко в Пиренеях археологи наткнулись на древнюю мастерскую 19:31
Минпромторг обсудил со Словакией варианты сотрудничества 19:24
Зеленский задекларировал 36 тысяч долларов дохода от сдачи имущества 19:06
Мобильные операторы считают возможным удешевить роуминг в ЕАЭС 18:47
Аэропорт "Внуково" 8 ноября станет имени Туполева 18:46
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем 18:37
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии 18:31
Поезд Петербург - Севастополь возродит исторический маршрут 18:11
ФАС проведет проверку по факту подорожания гречки 18:10
Самые дорогие УАЗы за 15 млн рублей: кто быстрее 18:10
Пункты выдачи заказов Почты России откроются в магазинах "Обуви России" 18:09
Дети-аутисты получат помощь в филиалах "Нашего солнечного мира" 18:09
В Выхино-Жулебине в рамках реновации появятся два бассейна 18:04
Московская канатная дорога будет закрыта на будущей неделе 17:59
Российско-северокорейская граница внесена в ЕГРН 17:56
В Нагорном районе по программе реновации построят школы и детсады 17:54
В Москве в доставке появились роботы 17:54
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 17:48
Видео: В Саудовской Аравии на крыше здания заметили львицу 17:43
Число отравившихся работников "Ленты" в Петербурге превысило 100 человек 17:42
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября 17:40
Путин заявил о возможности открытия российско-казахстанских школ 17:39
Игры Марселя Вандерса: дизайнерские хрустальные кости для бренда Baccarat 17:37
В 37 лет умерла вокалистка группы White Ring Кендра Малия 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
07.11.2019 18:10
Рубрика: Экономика

Ставок больше - нет

Вкладчики стали отказываться от банковских депозитов в пользу облигаций
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8010)
Банковские вклады окончательно потеряли монополию на сбережения населения. Граждане осваивают банковские облигации, следует из подготовленного Банком России обзора рисков финансовых рынков.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Вклады активно дешевеют из-за низкой инфляции, вслед за которой ЦБ опускает ключевую ставку, а также повышенного интереса инвесторов к рынку облигаций. Снижение ставок по вкладам, которые у ряда банков уже едва покрывают инфляцию, продолжится и дальше.

Средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банках в третьей декаде октября опустилась до 6,36% годовых. Она снижается уже семь месяцев подряд - пика показатель достигал в марте (7,72%), опережая ключевую ставку.

Банк России указывает, что в 2019 году снижалась не только доходность вкладов, но и менялась срочная структура ставок. Так, теперь вклады на срок более года стали более привлекательными, чем более короткие. Потенциально это должно повысить к ним интерес вкладчиков, допускают в ЦБ, хотя признают, что доля краткосрочных депозитов в общей структуре все еще очень велика.

Банковские облигации могут принести владельцу прибыль посерьезнее, чем банковский вклад, но и риски по ним значительно выше

В Банке России ожидают роста интереса населения не только к долгосрочным банковским депозитам, но и к другим финансовым инструментам, в том числе облигациям. Этот интерес уже прослеживается, следует из обзора ЦБ.

Причем речь не только о специально выпускаемых для физлиц "народных" облигациях (ОФЗ-н, они прибыльнее банковских вкладов плюс недавно по таким бумагам был заметно снижен порог входа), но и облигациях банков. Рост портфеля банковских облигаций, принадлежащих физлицам и некоммерческим организациям, обслуживающим население, с января по октябрь составил 223 миллиарда рублей, говорится в обзоре.

Фото: REUTERS
Как снижение ключевой ставки повлияет на вклады и кредиты

В ЦБ подчеркивают, что 41% таких облигаций - структурные. Это означает, что помимо относительно небольшой гарантированной доходности они включают в себя и рисковый компонент, завязанный в том числе на биржевые котировки и динамику курсов валют.

Тем временем ставки по банковским вкладам будут двигаться вниз и дальше. В частности, ставки по краткосрочным депозитам сроком до года будут стремиться к 5%, допускает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. На традиционные предновогодние промопредложения, скорее всего, рассчитывать тоже не приходится: в этот раз они не станут массовыми, а их доходность вряд ли превысит ставки по стандартным продуктам более чем на 0,5 процентного пункта, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

И настоящее, и прогнозируемое снижение банковских ставок будет связано со смягчением денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор опустил за 2019 год ключевую ставку на 1,25 процентного пункта (с конца октября она составляет 6,5% годовых). Главная причина - инфляция, которая замедляется быстрее, чем планировалось. ЦБ ожидает, что теперь рост потребительских цен в 2019 году составит 3,2-3,7%, а в I квартале 2020 года годовая инфляция может уйти и ниже 3%. В связи с этим октябрьское снижение ключевой ставки было явно не последним: в ЦБ и косвенно, и напрямую заявляли, что видят потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Предновогодние промовклады банков в этом году не станут массовым явлением

За неполные две недели после октябрьского снижения ставки ведущие банки уже опустили ставки по депозитам. Причем в этот раз локомотивом снижения стал не Сбербанк, а несколько других банков из топ-10. Похоже, что в этот раз Сбербанк не стал действовать на опережение, а решил оценить реакцию других крупных банков, не исключает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Однако с 6 ноября банк все же снизил ставки базовой линейки вкладов в рублях на 0,15-0,5 процентного пункта, теперь максимальная ставка по вкладу составляет там 4,65% годовых.

Но несмотря на все указанные тенденции, банковский вклад останется основным инструментом сбережения средств населения страны независимо от того, несколько низкими будут реальные ставки, считает Пивень. "Кроме того, доходность большинства других инструментов часто также зависит от ключевой ставки, таким образом альтернатив у вклада не так уж и много. Что касается крупных вкладчиков, то они часто используют более активный подход к управлению сбережениями, который может рассматривать вклад в банке лишь как часть инвестиционного портфеля", - говорит аналитик. Невысокие ставки не приведут и к значительному оттоку средств населения из банков, добавляет Щурихина.

Жителям аварийных домов собираются выдавать льготную ипотеку
Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Сбербанк снизит ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Песков рассказал про две "демографические ямы"
Макрон: НАТО впала в кому