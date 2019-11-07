Черышев не поможет сборной России в матчах против Бельгии и Сан-Марино

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев не сможет помочь сборной России в двух заключительных матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Такое решение было принято результатам обследования в четверг.

Во вторник Черышев в матче против "Лилля" получил травму бедра. В четверг он прошел обследование.

"Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной. Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды", - сообщила пресс-служба РФС.

Таким образом, тренерскому штабу Станислава Черчесова предстоит найти замену одному из лидеров команды.