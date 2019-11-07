Цифровые подписи защитят от мошенников

Напомним, что цифровая подпись позволяет идентифицировать физическое или юридическое лицо без его личного присутствия. Что удобно и для государства, и для граждан. Получить ее можно в аккредитованных удостоверяющих центрах, которых в России почти 500.

Однако в ходе работы таких организаций был выявлен ряд проблем, рассказал на заседании член думского комитета по финансовому рынку Алексей Изотов. По данным Федеральной налоговой службы, с 1 января 2018 года по август 2019 года было зафиксировано более 45 тысяч правонарушений. Они в основном связаны с подачей налоговой декларации и финансовой отчетностью. Также обнаружилось, что электронную подпись можно выпустить по поддельным документам - это 5 тысяч 600 нарушений. Кроме того, незаконопослушные граждане воспользовались цифровым инструментом для регистрации фирм-однодневок - 4,5 тысячи. Поэтому перед законодателями встал вопрос о том, чтобы наводить порядок в этой сфере.

Новый законопроект исправит обозначенные проблемы. Концептуальное нововведение законопроекта - это существенное увеличение финансовых требований к удостоверяющим центрам. Это, по оценкам экспертов, должно привести к их укрупнению и, как следствие, более качественному и ответственному выполнению своих непосредственных обязанностей, рассказал один из авторов, сенатор Владимир Кравченко. Собственный капитал удостоверяющих центров должен быть увеличен с 7 миллионов до 500 млн-1 млрд рублей. В разы растет размер страховой ответственности, а срок аккредитации центров сокращается на два года - до 3 лет. Предлагается также внедрение использования машиночитаемых доверенностей с целью подтверждения полномочий в цифровой среде. Прописывается и порядок проверки подписей в целях безопасности.

Законопроект решает также проблему невозможности использования одной электронной подписи в различных ведомствах. То есть если вы подаете декларацию в налоговую, то должны иметь одну электронную подпись, а если взаимодействуете с таможней - другую. И таких подписей бизнесменам приходилось получать несколько. А стоимость одной - от 2 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Для удобства граждан и бизнеса финансовые организации будут получать сертификаты ключей в удостоверяющем центре Центробанка, другие юридические лица и индивидуальные предприниматели - в центре при налоговой. При этом физические лица уже будут обслуживаться коммерческими центрами, а госслужащие отправятся в Казначейство.

Как заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, данные поправки позволят усилить безопасность электронной подписи, сделать ее использование более удобным и повысить доверие людей к цифровым технологиям в целом. Их принятие позволит повысить качество работы удостоверяющих центров и минимизировать случаи мошенничества с использованием электронной подписи.