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07.11.2019 15:59
Рубрика: Власть

Депутаты обсудили обвинения во вмешательстве с главой Deutsche Welle

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы и генеральный директор Deutsche Welle Питер Лимбург провели неформальную беседу. Обсуждались вопросы, которые возникли по работе медиакомпании в России.

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Ранее Комиссия ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ установила, что Deutsche Welle нарушила законы РФ, призывая прийти на несанкционированный митинг в Москве в ходе выборной кампании этого года. В медиахолдинге заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ.

Фото: Istock
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Комиссия неоднократно приглашала представителей руководства компании, чтобы во всем разобраться. Встреча наконец-то состоялась в неформальной обстановке и в закрытом для СМИ режиме. Участие в беседе приняли представители МИД РФ и посольства ФРГ в Москве.

Удалось обменяться мнениями в "хорошей атмосфере", поделился участник встречи вице-спикер Госдумы Петр Толстой. О конкретных результатах он не сообщил - переговорщики договорились провести повторную встречу в Берлине.

Глава комиссии Василий Пискарев подтвердил журналистам, что атмосфера была "дружеской" и диалог будет продолжен.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Госдума
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