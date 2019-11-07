Депутаты обсудили обвинения во вмешательстве с главой Deutsche Welle

Депутаты Госдумы и генеральный директор Deutsche Welle Питер Лимбург провели неформальную беседу. Обсуждались вопросы, которые возникли по работе медиакомпании в России.

Ранее Комиссия ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ установила, что Deutsche Welle нарушила законы РФ, призывая прийти на несанкционированный митинг в Москве в ходе выборной кампании этого года. В медиахолдинге заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ.

Комиссия неоднократно приглашала представителей руководства компании, чтобы во всем разобраться. Встреча наконец-то состоялась в неформальной обстановке и в закрытом для СМИ режиме. Участие в беседе приняли представители МИД РФ и посольства ФРГ в Москве.

Удалось обменяться мнениями в "хорошей атмосфере", поделился участник встречи вице-спикер Госдумы Петр Толстой. О конкретных результатах он не сообщил - переговорщики договорились провести повторную встречу в Берлине.

Глава комиссии Василий Пискарев подтвердил журналистам, что атмосфера была "дружеской" и диалог будет продолжен.