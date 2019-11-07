Разработчики законопроекта, а это Сергей Миронов с группой коллег депутатов, предлагают изменения в Семейный кодекс и в Закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Депутаты предлагают установить минимальный размер алиментов.

Сегодня сумма алиментов связана только с долями от заработка. На одного ребенка положена четверть от того, что заработал родитель.

Депутаты считают необходимым, чтобы минимальная сумма алиментов не устанавливалась ниже прожиточного минимума в регионе. К примеру, прожиточный минимум на ребенка в Московской области сегодня составляет 12688 рублей. Значит и выплаты на его содержание не будут ниже этой суммы, если законопроект примут.

Размер алиментов предлагается установить не ниже прожиточного минимума в субъекте РФ

По ныне действующему закону родители в случае развода могут сами миром договориться, как платить алименты на детей. И в этом случае они заключают соглашение о размере алиментов и порядке их выплаты.

Но такие "мировые" чаще всего достичь не получается. Тогда, сколько платить на содержание ребенка или нескольких детей, будет решать суд. На сегодняшний день обычная практика выглядит следующим образом. Родитель на одного ребенка отдает одну четверть, на двух - одну треть, на трех и более детей - половину своего заработка "или иного дохода".

Во всяком случае именно такие нормы прописаны в пункте 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ. Пункт 2 этой статьи предусматривает возможность изменения судом размера этих долей с учетом материального положения сторон и "иных заслуживающих внимания обстоятельств".

Судебные дела об алиментах сложные и очень болезненные и очень часто встречающиеся в практике работы любого суда. Поэтому Верховный суд собрал специальный пленум, на котором обобщил практику таких процессов и дал свои толкования норм права, которые должны учитывать другие суды страны.

Так появилось постановление пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 года № 56 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов".

В этом постановлении есть пункт 20, в котором разъясняется, что надо понимать под словами из Семейного кодекса о "заслуживающих внимания обстоятельствах".

К подобным обстоятельствам могут относиться: наличие у плательщика алиментов других несовершеннолетних и (или) нетрудоспособных совершеннолетних детей.

Плюс к этому на руках у алиментщика могут быть не только дети, но и взрослые , которых он обязан по закону содержать.

Еще заслуживающим внимания обстоятельством может быть низкий доход плательщика алиментов. А может и его здоровье, например, нетрудоспособность вследствие возраста или каких-то болезней.

Еще может измениться здоровье ребенка, которому начисляли алименты как здоровому, а у него начались проблемы, ребенок тяжело заболел. И для его содержания и лечения требуются уже совсем другие суммы, чем те, которые родитель платил в недавнем прошлом.

Новый законопроект предлагает пункт 2 статьи 81 Семейного кодекса изложить в новой редакции. Он будет звучать так - минимальный размер алиментов, взыскиваемых с родителей в соответствии с пунктом 1 этой статьи, не может быть ниже прожиточного минимума для детей, установленного в регионе проживания ребенка.

Здесь же предлагается названные пленумом Верховного суда обстоятельства сделать основаниями для возможного снижения судом прожиточного минимума.

Предлагается новое серьезное дополнение: суд сможет снизить размер алиментов из-за тяжелой болезни плательщика алиментов, его увечья и необходимости оплаты им ухода за "третьими лицами".

Размер суммы алиментов также предлагается установить не ниже прожиточного минимума в субъекте РФ.

В законопроекте новым будет введение порядка возмещения сумм, которые подлежат выплате из бюджета региона на содержание ребенка, если его родители не платят ничего на его содержание.

Ежемесячная выплата должна быть не ниже прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, устанавливается норма о взыскании в доход бюджета региона с родителей суммы, которую за них заплатило государство. А взыскивать в этом случае будут с процентами за пользование чужими средствами. Это статья 395 Гражданского кодекса.

Закон "О прожиточном минимуме в РФ" авторы документа предлагают дополнить соответствующим обоснованием установления минимального размера в субъекте РФ - определением минимального размера алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних.