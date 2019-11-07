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07.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Для рубля впервые за пять лет ноябрь и декабрь станут нетипичными

Текст: Георгий Панин
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль начал ноябрь уверенным ростом, обновив трехмесячный максимум по отношению к доллару на фоне усиления восходящей динамики мировых рынков. Этому способствовала позитивная статистика по экономике США и Китая, а также свидетельства, что американо-китайские торговые переговоры продвигаются в конструктивном ключе.

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Кроме того, в понедельник индекс российских гособлигаций RGBI обновил исторический максимум, отражая стабильно высокий спрос на ОФЗ, в том числе со стороны нерезидентов. Этот фактор сохраняет условия для дальнейшего укрепления рубля.

Поэтому в уходящем году российская валюта имеет большие шансы пойти против сезонного фактора, так как обычно ноябрь и декабрь являются худшими месяцами для рубля по курсу к доллару, с которыми может посоперничать в этом плане лишь январь.

Эта сезонная закономерность исторически обусловлена традиционно высоким в эти месяцы спросом со стороны населения на иностранную валюту. Во-первых, из-за опасений каких-либо рисков в период длинных новогодних праздников. Во-вторых, поскольку многие предпочитают проводить их за границей.

В целом уходящий год отличается от предыдущих четырех лет более низкой волатильностью рубля. Есть определенное сходство с 2016-м, который российская валюта также начала с обновления долгосрочных минимумов (в тот момент исторических), и затем на протяжении всего года укреплялась. Однако если в 2016 году рубль вырос по отношению к доллару на 20 процентов, то в этом году достижения российской валюты по отношению к американской пока составляют около 10 процентов.

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Прошлый год был для рубля неудачным, так как он потерял по отношению к доллару почти 17,5 процента. В этом плане можно провести параллели с 2015-м, когда рубль также существенно снизился, приблизившись к историческому минимуму. В прошлом году основным драйвером ослабления рубля был санкционный фактор. Но из-за эскалации внешнеторгового противостояния между США и Китаем, а также внутриполитических проблем в Штатах, тема антироссийских санкций ушла на второй план. И в этом заключаются как среднесрочные перспективы роста рубля, так и долгосрочные риски падения.

С одной стороны, рубль полностью не отыграл волну снижения от трехлетнего максимума, произошедшую в апреле прошлого года. Тогда США ввели санкции против Русала, которые так и не были реализованы. И в конечном итоге их отменили.

Правда, нефтяные цены в тот момент были примерно на 10 процентов выше, что частично оправдывает нынешний курс российской валюты. Рублевая стоимость барреля Brent находится примерно на тех же уровнях, что и в начале апреля 2018 года. То есть этот индикатор свидетельствует об отсутствии недооцененности рубля по отношению к нефтяному фактору.

Однако, если котировки нефти уйдут на более высокие уровни, а остальные геополитические и рыночные условия не претерпят существенного ухудшения, это откроет дорогу для снижения пары USD/RUB в район 60 рублей, а пары EUR/RUB к отметке 68 рублей.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Такой динамике будет способствовать и возможное заключение всеобъемлющей торговой сделки между США и Китаем. Правда, как только эта проблема потеряет свою актуальность, Штаты могут вернуться к вопросу антироссийских санкций. Тем более, учитывая выборы президента США 2020 года.

Однако пока данные риски находятся, скорее, на долгосрочном горизонте, но инвесторы могут начать заранее их закладывать в курс рубля, что ограничит его среднесрочный потенциал укрепления. Кроме того, в декабре российским компаниям предстоят максимальные за последние шесть месяцев выплаты по внешнему долгу, что увеличит спрос на иностранную валюту.

Тем не менее, в ближайшие месяцы рубль имеет все шансы улучшить среднеисторические сезонные показатели, продемонстрировав умеренный рост. Этому будет способствовать мягкая политика мировых центробанков, в том числе и российского. А также высокие шансы на уменьшение внешнеторговой неопределенности, связанной с агрессивной протекционистской политикой США.

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