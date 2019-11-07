Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти

Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера. Права на использование изображения родственники знаменитости продали студии Magic City Films.

Реалистичную версию Джеймса Дина обещают создать, взяв за основу фотографии и архивные видеозаписи с ним. Голос актера при этом воссоздавать не планируют - озвучивать его будет другой актер, сообщает The Hollywood Reporter.

О том, почему именно Дин должен появиться в образе персонажа по имени Роган, рассказывает режиссер картины Антон Эрнст:

- Мы долго искали идеального актера на роль Рогана и после нескольких месяцев поисков остановились на Джеймсе Дине.

"В поисках Джека" - экранизация одноименного романа Гарета Крокера, который рассказывает о десяти тысячах военных собак, брошенных в конце войны во Вьетнаме. К съемкам картины планируют приступить уже в ноябре этого года, а на экраны фильм выйдет осенью 2020-го.

К слову, "воскрешение" американского актера уже вызвало негативную реакцию в киносообществе. Так, дочь Робина Уильямса Зельда назвала идею "оживления мертвых" таким образом ужасной. А актер Крис Эванс добавил, что "это позор".

Джеймс Дин погиб в возрасте 24 лет. За недолгую карьеру он сыграл не так много ролей, но дважды был номинирован на "Оскар" (фильмы "К востоку от рая" и "Гигант").