Джоли снялась обнаженной

Американская актриса, "оскаровская" лауреатка, педагог, режиссер, общественный деятель, посол ООН и многое другое Анджелина Джоли вновь появилась обнаженной на обложке "глянца".

Напомним. Ровно месяц назад Энджи разделась для французского Madame Figaro.

Теперь настал черед похвастаться именитой "ковер герл" Harper's Bazaar, героиней декабрьского номера которого стала Джоли. Дав изданию большое интервью

В котором, в частности, заявила, что как только ее с Питтом младшему ребенку исполнится восемнадцать, она покинет США.

Автор снимков - норвежский фэшн-фотограф Сельве Сундсбе.