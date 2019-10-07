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Фото: Анджелина Джоли полностью разделась для французского "глянца"

Новости
    07.10.2019, 16:35
Текст:   Олег Усков

44-летняя американская актриса, режиссер, многодетная мать, лауреатка "Оскара" и общественный деятель Анджелина Джоли, совершенно обнаженная, появилась на обложке французского журнала Madame Figaro

Взволновавший общественность снимок первым выложил в своем Instagram Ричард Джанорио, главный редактор издания, таким образом проанонсировав свежий номер "Мадам" - с "cover girl Анджелиной".

Публикация главреда немедленннь стяжала одобрения на всех основных языках, по русский включительно. В то же время некоторые пользователи отметили, что снимок не особо оригинален и примерно в таком же образе Мадонна недавно предстала на обложке британского издания Vogue (впрочем, там артистка лежала в ванне все-таки при параде - в платье и с полным набором бронзулеток).

Перед этим сообщалось, что для первой в своей карьере супергеройской роли Джоли стала блондинкой.

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