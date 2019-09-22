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Фото: Анджелина Джоли стала "вечной" блондинкой

Новости
    22.09.2019, 14:15
Текст:   Олег Усков

В Сети появились первые кадры со съемок кинокомикса Marvel "Вечные", про который заочно смело, без обиняков можно говорить, что зрителя ждет эпичность эпичная.

На просочившихся в интернет фото мы можем наблюдать актрису Анджелину Джоли, ради своей первой роли в супергероике вновь ставшую блондинкой.

Напомним: в "Вечных" лауреатка "Оскара" сыграет Тену.

На снимке, сделанном в процессе съемок ленты в Великобритании, Тена развевает над рекой пепел.

Помимо Джоли в картине сыграют Сальма Хайек, Кит "Джон Сноу" Харрингтон, его партнер по "Игре престолов" Ричард Мэдден, Джема Чан, Кумэйл Нанджиани.

Режиссер - номинантка Каннского МКФ, китаянка Хлоя Чжао ("Наездник").

Премьера фильма обещана на 4 ноября 2020 года.

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