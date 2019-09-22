Фото: Анджелина Джоли стала "вечной" блондинкой

В Сети появились первые кадры со съемок кинокомикса Marvel "Вечные", про который заочно смело, без обиняков можно говорить, что зрителя ждет эпичность эпичная.

На просочившихся в интернет фото мы можем наблюдать актрису Анджелину Джоли, ради своей первой роли в супергероике вновь ставшую блондинкой.

angelina jolie as thena for the eternals HER GREAT WORK HAS BEGUN pic.twitter.com/oAjfcZSPG9 — praisey (@galadrielise) 21 сентября 2019 г.

Напомним: в "Вечных" лауреатка "Оскара" сыграет Тену.

На снимке, сделанном в процессе съемок ленты в Великобритании, Тена развевает над рекой пепел.

I can't let go of this picture partly because AJ looks like peeing and have balls more than her ex. Aye, aye captain! pic.twitter.com/xGeTOKbzKU — Très𖤍 (@ThenaXMalef) 21 сентября 2019 г.

Помимо Джоли в картине сыграют Сальма Хайек, Кит "Джон Сноу" Харрингтон, его партнер по "Игре престолов" Ричард Мэдден, Джема Чан, Кумэйл Нанджиани.

Режиссер - номинантка Каннского МКФ, китаянка Хлоя Чжао ("Наездник").

Премьера фильма обещана на 4 ноября 2020 года.