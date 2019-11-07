Экс-адвокатам, лишенным статуса за проступки, закроют доступ в суды

Госдума готовит ко второму чтению резонансные поправки в закон об адвокатуре. Одно из предложений, вызвавших дискуссии, лишает бывших адвокатов права практиковать в судах. Корочку сдал - место у барьера потерял.

Напомним, с 1 октября в судах, начиная с регионального уровня, введено так называемое профессиональное представительство. Это значит, что представлять интересы граждан вправе только дипломированные юристы. Человек может защищать себя сам. Но если ему нужна помощь, то нанять можно только профессионала. Такое правило призвано прежде всего защитить самих граждан, чтобы они, обращаясь за юридической помощью, не попадали в руки неизвестно кого.

Сейчас в Госдуме готовятся ко второму чтению большие поправки в закон об адвокатуре. Именно во втором чтении инициатива принимает окончательный вид. В ходе доработки проекта в документ была внесена норма, усиливающая требования к судебным представителям: бывшие адвокаты также оказываются персонами нон грата в судах от регионального уровня и выше.

"Новелла законопроекта о запрете лицам, статус адвоката которых прекращен, осуществлять представительство в суде вызвала у нас определенные сомнения и представляется не вполне корректной, - сказал "РГ" вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев. - Поэтому ФПА направила в Государственную Думу и в Министерство юстиции РФ свой отзыв на поправки, предлагаемые ко второму чтению. Мы считаем, что как минимум количество поводов для запрета на представительство в суде, которые перечислены в поправке, должно быть сужено".

Теперь защищать граждан в судах, начиная с регионального уровня, могут только юристы с дипломом

Иными словами, лишать право доступа надо не всех бывших адвокатов, а только тех, кто лишен статуса по очень серьезным причинам. Например, когда защитник в чем-то серьезно провинился перед своими доверителями.

"По нашему мнению, если законодатель таким образом намерен решать проблемы недостаточности нормативных требований к профессиональному представительству, речь может идти о запрете судебного представительства только для лиц, статус адвоката которым прекращен исключительно за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед доверителем", полагает Михаил Толчеев.

В свою очередь вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант отметил, что если профессиональное сообщество исторгло адвоката за грубые нарушения, несовместимые с его статусом, то нельзя допускать, чтобы он продолжал деятельность судебного представителя под иной "личиной".

"Но вопрос в том, как будет осуществляться механизм контроля и, соответственно, как это правило будет реализовано на практике, - сказал Вадим Клювгант. - Юридическая профессия предполагает соответствие определенным требованиям и наличие определенных качеств. Если человек получил "волчий билет" за профессиональные проступки, будучи адвокатом, он не должен иметь возможность продолжить их совершение в дальнейшем, ставя под угрозу права представляемых им людей".