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07.11.2019 23:30
Рубрика: Происшествия

Вилла подвела

Экс-чиновника минкультуры Бориса Мазо задержали в Австрии
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8010)
Вечером 7 ноября одной из самых громких новостей стало сообщение о задержании в Австрии бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо.

Официального заявления на этот счет от наших правоохранительных органов пока нет. Это и понятно, так как Бориса Мазо задержали не наши правоохранители, хотя он и в России находится в розыске. ТАСС заявляет, что о задержании Мазо первой сообщила Национальная полиция Испании, которая заподозрила Мазо в отмывании денег, которые он украл в России. Ссылается ТАСС на некий "источник в российских силовых структурах". Предположительно, Мазо купил на очень дорогом курорте Марбелья виллу за несколько миллионов евро. Если информация соответствует действительности, то наша Генпрокуратура, получив подтверждение задержания, попросит вернуть Мазо на родину.

На этот момент известно следующее - Мазо задержан в Австрии. Хотя его защитник говорит, что его клиента всего-то доставили на допрос. В России гражданину Мазо предъявлено обвинение в мошенничестве, он также заочно арестован.

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Испанская полиция в ходе операции против отмывания денег задержала четверых человек, трое из которых граждане России. Их фамилии пока неизвестны. Но по слухам, это бывшая супруга Мазо и его сын. Якобы четвертый - это испанский адвокат, который помогал покупать элитную недвижимость на грязные деньги.

У Мазо в России богатая судебно-следственная история. Он фигурант скандального уголовного дела, по которому бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Расследованием занималось ведомство Александра Бастрыкина. Оперативное сопровождение и первоначальные материалы предоставила ФСБ. Речь шла о хищении не менее 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

У Мазо в России богатая судебноследственная история. Он фигурант двух скандальных уголовных дел

Летом прошлого года Басманный суд арестовал виллу в Испании, принадлежащую Мазо и его супруге. До виллы суд арестовал его участок, дом и квартиру в Московской области. Но это было уже второе дело Пирумова и Мазо. Их первое уголовное дело с легкой руки журналистов назвали "делом реставраторов". Оно завершилось приговором осенью 2017 года. Пирумов получил 1,5 года колонии и штраф в 300 тысяч рублей, но был освобожден в зале суда, так как отбыл срок во время следствия . Мазо получил на том процессе год и шесть месяцев плюс штраф - 250 тысяч рублей. После приговора Мазо уехал из России. По слухам, он обитал в Испании на своей вилле.

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