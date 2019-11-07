Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса. Об этом сообщил последний на своей странице в Facebook.

"…забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию", - написал Герус, сопроводив сообщение фотографией в разорванной рубашке.

Он пояснил, что бывший депутат высказал главе комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ претензии по поводу возобновленного импорта электроэнергии из России. Герус напомнил, что его оппонента ранее устраивал импорт угля из России, хотя он сопровождался "ростом тарифов для украинских потребителей". По мнению, представителя президента, это было связано с отстаиванием Ляшко интересов бизнесмена Рината Ахметова.