Экспорт российских сладостей догоняет поставки зерна и рыбы

Сладости заняли четвертое место в списке продовольствия, экспортируемого из России, пропустив вперед только зерно, рыбу и масложировые изделия. География поставок российской "кондитерки" - более ста стран, сообщил Минсельхоз.

По итогам 2018 года Россия продала за рубеж кондитерские изделия на 1,2 миллиарда долларов, рассказал "РГ" исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. С начала 2019 года, по словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, экспорт вырос более чем на 14%, составив 930 миллионов долларов. Тройка лидеров - шоколад, мучные изделия (пряники, печенье, сушки) и сахаристые (карамель, зефир, мармелад). При этом почти половину всех кондитерских изделий Россия продает в страны дальнего зарубежья, говорит Лашманкин.

К 2024 году основной прирост экспорта кондитерских изделий должны обеспечить рынки Азии, говорят в минсельхозе. Объем "сладкого" экспорта может удвоиться.

Главный покупатель - Китай, он уступает лишь Казахстану по объемам поставок, но опережает его по темпам роста. Причем русские пряники любят жители южных регионов Поднебесной, а вот зефир, карамель и шоколад "Аленка" обожают на севере. В целом на внешние рынки продается около 30% всех шоколадных кондитерских изделий, произведенных в России.

Перспективны для российских кондитеров также страны Персидского залива. Производители присматриваются и к Африке, туда поставки только начинаются (с начала года они составили 8 миллионов долларов). Российские сладости везут даже в Канаду, Австралию и Новую Зеландию.

Главный покупатель российских кондитерских изделий - Китай, причем на богатом юге любят русские пряники, а на севере - зефир, карамель и "Аленку"

"Кондитерские изделия, в отличие от зерна или рыбы, - это продукция с высокой добавленной стоимостью. В одной конфете содержится до 300 ингредиентов, и большинство из них производится в России. Это значит, что через сладости Россия экспортирует и сахар, и молоко, и другое сырье в переработанном виде", - отмечает Вячеслав Лашманкин. Кондитерская отрасль ежегодно потребляет более миллиона тонн муки, а также 1,5 миллиона тонн сахара - это треть его производства в РФ.

Привозные ингредиенты - это в основном какао-бобы. Но перерабатывают их тоже в России. Например, одна из московских фабрик располагает крупнейшей в Европе линией по переработке какао-бобов, позволяющей производить 25 тысяч тонн шоколадных полуфабрикатов в год. Причем бобы обрабатываются по особой методике: какао-бобы сначала очищаются, затем проходят дробление, обжарку и только на финальном этапе из них отжимается масло. Такая технология дает продукт с высокими вкусовыми и ароматными характеристиками.

Вместе с экспортом растет и внутреннее потребление, в расчете на душу населения в 2018 году оно составило 24,6 килограмма, это исторический максимум.