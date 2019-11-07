ФСБ рассказала о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков

ФСБ получила данные о почти двух тысячах россиян - родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность. Об этом в четверг в Ташкенте заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Как отметил Бортников, на данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых ФСБ, располагает установочными данными, насчитывается порядка двух тысяч.

По его данным, террористы и их родственники попадают из зон вооруженных конфликтов в Россию в том числе через гуманитарные коридоры. Как отметил глава ФСБ, "возвращенцы" часто выступают носителями экстремистской идеологии, а главари банд и эмиссары международных террористических организаций рассматривают их как террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, которые связны с подпольной террористической сетью.

При этом сами боевики в случаях транзита на территорию СНГ в основном попадают по каналам нелегальной миграции, которые, по данным Бортникова, организуются при участии транснациональных преступных сообществ и коррумпированных чиновников на местах.

Глава российской спецслужбы отметил, что в тех странах, куда они прибывают, они получают поддержку этнических преступных группировок, контролирующих наркотрафик, контрабанду оружия, формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников, главным образом в социально незащищенных, неустроенных, маргинальных слоях общества. Глава ФСБ уточнил, что имеются ввиду трудовые мигранты, иностранные студенты, а также те кто, отбывает сроки в местах лишения свободы. Особое внимание он обратил, на то что в повышенной группе риска находится молодежь, обработка которой экстремистскими идеями проходит в том числе во время неофициальных проповедей радикального духовенства, как в Интернете, так и при общении вживую.