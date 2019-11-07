ГА ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить блокаду Кубы

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить блокаду Кубы. Документ поддержали 187 государств.

Примечательно, что Бразилия впервые заняла проамериканскую позицию по указанному вопросу и не стала возражать против санкционного режима в отношении Острова свободы, передает агентство Reuters. Традиционно против приостановки эмбарго выступили США и Израиль. Украина и Колумбия воздержались. Молдавия не стала принимать участия в голосовании.

Российская сторона поддержала резолюцию и призвала Вашингтон отменить рестрикции. "Затягивая санкционные тиски и ужесточая торгово-экономическую, финансовую и энергетическую блокаду острова, Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития", - отметил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, которого цитирует ТАСС.