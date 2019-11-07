Московский "Локомотив" второй раз уступил туринскому "Ювентусу" в Лиге чемпионов. После двухнедельного поражения в гостях 1:2 железнодорожники уступили именитому сопернику и дома, пропустив решающий гол в компенсированное время.

Криштиану Роналду бывал в России неоднократно в качестве игрока и "Манчестер Юнайтед", и "Реала", и сборной Португалии. И каждый раз визит КриРо и его команды становился причиной сумасшедшего ажиотажа. Нынешний приезд португальца уже в составе "Ювентуса" исключением не стал. У гостиницы в Измайлово, которую, как говорят, "Юве" снял целиком, фанаты дежурили денно и нощно, а когда футболисты выходили, чтобы погрузиться в автобус, досталось окрестным деревьям: люди забирались на них, чтобы получше увидеть своих кумиров.

А вот погода не стала делать для дорогих гостей исключений. За несколько часов до начала игры зарядил беспросветный дождь, который, правда, закончился аккурат к стартовому свистку. Но надо ли говорить, что ради Роналду и других туринских звезд болельщики готовы были пойти на многое. Некоторые на этом, кстати, обожглись, купив на сторонних сайтах фальшивые билеты за бешеные деньги: за пару часов у служебного входа таких бедолаг собралась целая толпа.

Стоило ли оно того, чтобы увидеть Роналду вживую, вопрос дискуссионный. Португалец на поле ничем не удивил, хотя именно после его удара со штрафного случился ляп голкипера Гилерме, приведший к голу "Ювентуса". В остальном Криштиану, как и в туринском матче, ничем не запомнился и даже был заменен на 80-й минуте.

Палачом "Локо" стал бразилец Дуглас Коста, раскидавший защитников и "проткнувший" Гилерме на третьей добавленной минуте. Это было чрезвычайно обидно, потому что "железнодорожники" такой концовки не заслуживали. Пропустив первый гол в самом начале, хозяева не расклеились и довольно быстро сравняли счет усилиями Алексея Миранчука. Кстати, он же отличился и в Турине, став вторым игроком после Роналду, забившим "Ювентусу" дома и в гостях в Лиге чемпионов.

Несмотря на поражение от "Ювентуса", "Локомотив" сохранил шансы на выход в плей-офф главного клубного турнира

По ходу матча "красно-зеленые" создали еще не один момент, но везение было не на стороне хозяев. "Спасибо, парни" - скандировал фан-сектор после матча. Похвалил подопечных и главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

- Первый момент - разочарование, - признался Юрий Павлович на послематчевой пресс-конференции. - Могли очки взять, могли выиграть, но могли и проиграть. Но я благодарен игрокам. Это был хороший матч, даже, может, лучше, чем хороший матч. Они выполняли все задачи, которые мы ставили. Неожиданный первый гол, на который игроки очень хорошо психологически отреагировали. Думаю, хотя это и поражение - оно в актив нашей команде. Хороший матч, но не сложилось. Наверное, в последние минуты фон усталости сыграл определенную роль. А так еще раз поблагодарю игроков, которые играли душой.

К слову, несмотря на поражение, "Локо" все еще сохраняет шансы пробиться в плей-офф из группы "D". В другом матче квартета мадридский "Атлетико" уступил "Байеру" - 1:2 и находится все еще в досягаемости для "железнодорожников". Правда, чтобы обогнать "Атлетико", команде Семина нужно обыграть мадридцев дома, плюс рассчитывать на осечку испанского гранда во встрече с "Ювентусом". А вот опередить туринцев уже не получится ни при каких обстоятельствах: "Старая синьора" досрочно гарантировала себе выход из группы. Также по итогам четвертого тура путевки в плей-офф себе обеспечили немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен".

Добавим, что вчера прошли очередные матчи и в Лиге Европы. "Краснодар" принимал турецкий "Трабзонспор", а ЦСКА в гостях встречался с венгерским "Ференцварошем". Обе игры завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Где будем смотреть

8 ноября, пятница, "Матч Премьер"

19.30. "Ахмат" - "Урал". Прямая трансляция

9 ноября, суббота, "Матч Премьер"

14.00. "Рубин" - "Динамо". Прямая трансляция

16.30. "Ростов" - "Тамбов". Прямая трансляция

19.00. "Спартак" - "Крылья Советов". Прямая трансляция

10 ноября, воскресенье, "Матч ТВ"

19.00. "Локомотив" - "Краснодар". Прямая трансляция

"Матч Премьер"

11.30. "Оренбург" - "Уфа". Прямая трансляция

14.00. "Арсенал" - "Зенит". Прямая трансляция

16.30. "Сочи" - ЦСКА. Прямая трансляция