Дума займется проблемами занижения компенсаций переселенцам из ветхих домов

При сносе дома собственнику жилья предлагают выкупную цену, на которую "ничего хорошего нельзя купить", и Госдума намерена решить эту проблему. О внесении в ближайшее время поправок на данную тему сообщила председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Тема была поднята на парламентских слушаниях о ветхом и аварийном жилом фонде.

- Если по договору соцнайма государство обязано человека переселить, то с собственником другая история - ему может быть предоставлена выкупная цена, - пояснила Хованска

Проблемы возникают, например, если участок не поставлен на кадастровый учет. Собственник получает деньги, на которые можно купить разве что комнату в коммуналке, заметила парламентарий. Ведь основная стоимость - это как раз земельный участок. Граждан просто ставят перед фактом: их "развалюха стоит две копейки", отметила глава комитета.

Земля под новостройками обязательно ставится на такой учет, а при сносе дома такой ответственности нет, назвала парадокс депутат.

Она сообщила, что в ближайшее время (возможно, уже 8 ноября) в Госдуму будет внесен законопроект об обязательной постановке на кадастровый учет земельных участков под жилыми зданиями, подлежащими сносу. Такая обязанность должна быть возложена на муниципалитет или субъект Федерации.

Минстрой согласен. В расчете выкупной земли должен обязательно учитываться участок, на котором стоит дом, заявила участник слушаний, замминистра Татьяна Костарева.