Госдума уберет лишние административные барьеры для застройщиков

Государственные и муниципальные услуги будут оказываться по единым стандартам. Правительственный законопроект об этом прошел первое чтение.

Как объяснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, стандарты будут утверждаться на федеральном уровне. Они станут едиными для всей страны вне зависимости от региона и муниципалитета.

Начнут со сферы градостроительства. Цель - упростить контроль над качеством услуг и ускорить сами процедуры. Благодаря новому закону, с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство должен будет сократиться с 7 до 5 рабочих дней. При этом градостроительный план земельного участка будут выдавать в течение 14 рабочих дней вместо 20-ти.

- Введение единых стандартов позволит убрать лишние административные барьеры для застройщиков, а значит, реализовать новые инвестиционные проекты, - подчеркнул глава нижней палаты.

В результате, по его словам, это должно дать стимул развитию экономики РФ.